ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την απώλεια του Νίκου Τζανόπουλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης εκφράζει την ειλικρινή θλίψη του για την απώλεια του Νίκου Τζανόπουλου, ενός διακεκριμένου και ακούραστου στελέχους της επιχειρηματικής και επιμελητηριακής μας κοινότητας.

Ο εκλιπών υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου, καθώς και ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η προσφορά του στον Επιμελητηριακό θεσμό, η αμέριστη στήριξή του στη μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και η βαθιά πίστη του στον συγκρητισμό, αποτελούν μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Η εμπειρία και η καινοτόμος σκέψη του θα συνεχίσουν να εμπνέουν και να καθοδηγούν όλους εμάς που επιθυμούμε να κρατήσουμε ζωντανό το όραμά του για μια δυναμική και συνεκτική επιχειρηματική κοινότητα.

Ας τον θυμόμαστε με σεβασμό και εκτίμηση, και ας συνεχίσουμε το έργο του με την ίδια αφοσίωση και πάθος. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

