ΚΡΗΤΗ

Ανακοίνωση συμπαράστασης στον δίκαιο αγώνα των αγροτών από την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου (ΕΠΟΦΕΚ)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου – ΕΠΟΦΕΚ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον δίκαιο αγώνα των αγροτών της περιοχής μας και ολόκληρης της χώρας. Οι άνθρωποι της γης αποτελούν θεμέλιο της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας, και τα αιτήματά τους αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας.

Ο πολιτισμός ανέκαθεν πορεύεται δίπλα στην κοινωνία, και η συλλογική μας δράση μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τη φωνή των ανθρώπων που αγωνίζονται για το μέλλον τους.

Καλούμε όλους τους πολιτιστικούς φορείς της Επαρχίας Κισάμου – αλλά και ευρύτερα – να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν, στηρίζοντας τον αγώνα των αγροτών και συμβάλλοντας στην ευόδωση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Με εκτίμηση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Ά ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
΄Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΥΜΠΑΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΛΕΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΕΥΘ. ΠΟΛΙΤ. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΡΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
