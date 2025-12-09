ΚΡΗΤΗ

Κλειστό το αεροδρόμιο του Ηρακλείου – Kαμία πτήση μέχρι το πρωί της Τρίτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κλειστό είναι εκ νέου το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» μετά την υλοποίηση της απόφασης που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και αύριο στις δέκα το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την είσοδο διαμαρτυρόμενων στην πίστα του αεροδρομίου το μεσημέρι, αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας του, η οποία διήρκησε μέχρι τις έξι περίπου το απόγευμα.

Με την αποχώρηση των αγροτοκτηνοτρόφων από την πίστα και μετά από σχετικούς ελέγχους ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν, οι πτήσεις ξεκίνησαν και πάλι.

Στόχος όπως σημειώθηκε, ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι εκατοντάδες επιβάτες που είχαν προγραμματισμένες πτήσεις.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ε Π.Κ.Κρητης: ,*Καταδικάζουμε τους παροξυσμούς θυμού, εκ...

0
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για το μπλόκο, των αγροτών...

Η Εορτή του Αγίου Νικολάου στην Ιερά...

0
Η Εορτή του Αγίου Νικολάου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου 5...

Ε Π.Κ.Κρητης: ,*Καταδικάζουμε τους παροξυσμούς θυμού, εκ...

0
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για το μπλόκο, των αγροτών...

Η Εορτή του Αγίου Νικολάου στην Ιερά...

0
Η Εορτή του Αγίου Νικολάου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου 5...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανακοίνωση συμπαράστασης στον δίκαιο αγώνα των αγροτών από την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου (ΕΠΟΦΕΚ)
Επόμενο άρθρο
Η Εορτή του Αγίου Νικολάου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST