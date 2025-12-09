Η Εορτή του Αγίου Νικολάου

στην Ιερά Μητρόπολη

Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

5 και 6 Δεκεμβρίου 2025

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η Μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού, στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Το απόγευμα της παραμονής, Παρασκευής, 5ης Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Περάματος Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε της εις Αναγνώστην χειροθεσία του κ. Γεωργίου Σταυρουλάκη, σπουδαστή στη Σχολή Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών Κρήτης.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο εορτάζων τα ονομαστήριά του Διάκονος Νικόλαος Ρουσσάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στον βίο του Αγίου Νικολάου.

Παρέστησαν Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μυλοποτάμου και πλήθος πιστών.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Σαββάτου, 6ης Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου πλησίον του Κολυμβητηρίου της πόλεως Ρεθύμνης.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Πλωτάρχης κ. Κυριάκος Παττακός, Λιμενάρχης Ρεθύμνου, ο οποίος αναφέρθηκε γλαφυρά στον βίο του Αγίου Νικολάου, τη σχέση του με τη θάλασσα και τα σύγχρονα μηνύματά του.

Παρέστησαν ο Πρόεδρος του κόμματος «Νίκη» κ. Δημήτριος Νατσιός, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόκριτοι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθος κόσμου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε Επιμνημόσυνη Δέηση και η Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος και ο Λιμενάρχης έριψαν στεφάνια στη θάλασσα, εις μνήμην του Αγνώστου Ναυτικού και όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους στις θάλασσες.

Ακολούθησε επίσημη δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών από πλευράς του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου.