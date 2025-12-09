Ε Π.Κ.Κρητης: ,*Καταδικάζουμε τους παροξυσμούς θυμού, εκ μέρους των αγροτών μας, για την φθορά ,Κρατικής περιουσίας

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,

για το μπλόκο, των αγροτών των Χανίων ,στο αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης

Τι κρίμα!!! Αντί για κινήσεις διεκδίκησης και διαμαρτυρίας , γίνανε γεγονότα ντροπής, γεγονότα ευρυθμα,γεγονότα ντροπιαστικά γεγονότα καταδικαστέα, που μέσω διαδικτύου ,κάνουν τον γύρο του κόσμου .

Πραγματικά , ως κοινωνία της Κρήτης και ειδικότερα των Χανίων αισθανόμαστε.λυπη,από τα γεγονότα που εξελίχθηκαν στο αεροδρόμιο των Χανίων.

Δεν ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες, όμως. λένε ότι, οι αγρότες μας.για να φθάσουν σαυτες τις εκρυθμες πράξεις ,προκλήθηκαν ασυστολα ρίψεις χημικών από τις Κυβερνητικές δυνάμεις καταστολής.

Αλλά όπως και να έχει, οι αγρότες μας ,έπρεπε να κρατήσουν στάση ψυχραιμίας .

Διότι το να καταστρέφεται Κρατική. δημόσια περιουσία σε ένα θυμό παροξυσμού, χάνει την ουσία και το νόημα,.η ειρηνική διαδήλωση για διεκδίκηση αιτημάτων.

Διότι το αναποδογυρισμα του περιπολικού της αστυνομίας,από κάποιους νταιλιδες αγρότες ,στην επίδειξη δύναμης., δεν είναι μέθοδος επιβολής και διεκδίκησης δικαίων αιτημάτων και προβλημάτων.

Εμείς ,ως κοινωνία αυτή την κίνηση των αγροτών μας ,την καταδικάζουμε, διότι η καταστροφή δημόσιας περιουσίας ,από τους ίδιους τους πολίτες (αγρότες)δεν είναι τιμωρία προς την εξουσία και συγκεκριμένα στην παρούσα Κυβέρνηση, είναι ΑΥΤΌ ΤΙΜΩΡΊΑ, διότι το περιπολικό όχημα της αστυνομίας ανήκει στην Κρατική.περιουσια δηλ σε όλους μας και όχι στην Κυβέρνηση .

Επειδή ,σύμφωνα πάντα με τον ποινικού Κώδικα , οποος καταστρέφει ηθελημένα την περιουσία που δεν του ανήκει, οφείλει να προβεί στην δέουσα αποζημίωση,

ναι επειδή, η όλη ενέργεια των αγροτών μας, στην φθορά Κρατικής περιουσίας (, περιπολικού,,)εμείς ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , αφενός την καταδικάζουμε, αφετέρου ζητάμε από τους αγρότες μας, των οποίων στηρίζουμε τις διεκδικήσεις τους,να διεκδικούν τις απαιτήσεις τους και τα δικαιώματα τους, ειρηνικά και με πράξεις.νομιμοτητας και όχι με παροξυσμούς.!!!

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

