Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ: Οι προθεσμίες πληρωμής, ποιοι θα δουν μείωση

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2026 στην ψηφιακή πύλη myAADE, με εκατομμύρια φορολογουμένους να μπορούν πλέον να δουν το ποσό του φόρου που τους αναλογεί. Συνολικά εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ από την εκκαθάριση προέκυψε βεβαίωση οφειλής για 6.171.359 φορολογουμένους, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται στα 2.297.019.848,39 ευρώ.
Παράλληλα, χορηγήθηκε έκπτωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών σε 428.147 δικαιούχους για 609.219 δικαιώματα, με το συνολικό ποσό της έκπτωσης να ανέρχεται σε 26.096.715,41 ευρώ.
Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο εκκαθαριστικό τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ. Εναλλακτικά, μπορούν να το δουν μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp, στην ενότητα myWallet, όπου υπάρχει δυνατότητα άμεσης λήψης του εκκαθαριστικού για το 2026.
Προθεσμίες και τρόποι πληρωμής
Η εξόφληση του φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης να ορίζεται για την 31η Μαρτίου 2026.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με IRIS ή κάρτα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE στη διαδρομή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές και Επιστροφές) > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Η ίδια διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του myAADEapp.
Επιπλέον, οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν τον φόρο μέσω web banking, χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.
Μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς
Παράλληλα εφαρμόστηκε αυτόματη μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας (Ν. 5219/2025) και την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1063/2026.
Η μείωση αφορά 583.724 δικαιώματα κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, αλλά με εξαίρεση τους υπόλοιπους οικισμούς της Αττικής.
Παράλληλα ισχύει και για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στους παραμεθόριους δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου.
Στο σύνολο των δικαιωμάτων περιλαμβάνονται και περίπου 39,5 χιλιάδες ακίνητα που ταυτοποιήθηκαν, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν είχε συμπληρωθεί ο αριθμός παροχής στο έντυπο Ε9.
Προϋποθέσεις για τη μείωση
Για να χορηγηθεί η έκπτωση πρέπει να πληρούνται σωρευτικά ορισμένες προϋποθέσεις. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωση Ε1 του φορολογικού έτους 2024, οι ιδιοκτήτες να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ η συνολική φορολογητέα αξία της κατοικίας (100% πλήρους κυριότητας) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.
Η μείωση εφαρμόστηκε αυτόματα στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε αντιστοίχιση του δικαιώματος επί της κατοικίας που δηλώθηκε στο Ε9 με την κύρια κατοικία που δηλώθηκε στη φορολογική δήλωση Ε1.
Σε περιπτώσεις όπου η μείωση δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό λόγω λάθους ή παράλειψης στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 για το έτος 2026 χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά τη διόρθωση, η έκπτωση θα χορηγηθεί μέσω νέας κεντρικής εκκαθάρισης, εφόσον επιβεβαιωθεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.
Απαλλαγές ή μειώσεις που δεν εμφανίστηκαν
Εάν κάποια μείωση ή απαλλαγή ΕΝΦΙΑ δεν χορηγήθηκε κατά την κεντρική εκκαθάριση, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ψηφιακή αίτηση στη ΔΟΥ ή στο ΚΕΦΟΚ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE. Η διαδικασία γίνεται από τη διαδρομή Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ, συνοδευόμενη από το έντυπο Δ500 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00–20:00, είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.
