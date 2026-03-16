Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ – Προθεσμίες, εκπτώσεις και οδηγίες για το Ε2

Ανοίγει σήμερα στην πλατφόρμα myAADE της ΑΑΔΕ η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που αφορά τα εισοδήματα του 2025 (φορολογικό έτος 2025). Τα νοικοκυριά καλούνται να υποβάλουν τις δηλώσεις του 2026 μέσω της ειδικής εφαρμογής.

Η περίοδος υποβολής θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουλίου, ενώ η πληρωμή της πρώτης δόσης ή ολόκληρης της οφειλής φόρου πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου, εφόσον προκύψει σχετική υποχρέωση.

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης —αν είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό— θα εμφανίζεται αυτόματα με την οριστική υποβολή. Όσοι υποβάλουν νωρίτερα τη δήλωσή τους, μπορούν να επωφεληθούν από μεγαλύτερη έκπτωση έως 4% (αντί 2%) σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης έως 31 Ιουλίου.

Οδηγίες για το έντυπο Ε2

Μαζί με το έντυπο Ε1, οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισοδήματα από ακίνητα ή επιχειρηματική δραστηριότητα το 2025, θα πρέπει να υποβάλουν και τα έντυπα Ε2 ή Ε3 αντίστοιχα. Η ΑΑΔΕ εξέδωσε νέο πρακτικό οδηγό με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 («Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων»).

Ο οδηγός παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να υποβάλουν Ε2, πώς συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής ρεύματος όταν δεν υπάρχει σύνδεση, πώς δηλώνονται ανείσπρακτα ενοίκια ώστε να μην φορολογηθούν, καθώς και τον τρόπο δήλωσης εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ενδεικτικά σημεία του οδηγού

Σε περίπτωση κοινής δήλωσης, κάθε σύζυγος ή ΜΣΣ που διαθέτει ακίνητη περιουσία υποβάλλει το δικό του Ε2, είτε με τους προσωπικούς του κωδικούς, είτε μέσω της επιλογής «Ε2 Συζύγου/ΜΣΣ». Για κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύρια ή δευτερεύουσα, η αναγραφή γίνεται μόνο στον πίνακα 5 του Ε1.

Η στήλη 17 του Ε2 (ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) συμπληρώνεται υποχρεωτικά, επιλέγοντας την κατηγορία, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας ή κενό ακίνητο. Υπάρχουν συνολικά 67 επιλογές, μεταξύ των οποίων και οι νέοι κωδικοί για εκμισθώσεις εξάμηνης διάρκειας.

Τα ανείσπρακτα ενοίκια δηλώνονται αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η διαδικασία στην αρμόδια υπηρεσία με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4172/2013. Εφόσον εισπραχθούν σε επόμενο έτος, καταχωρούνται στο Ε2 του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

Για ακίνητα ανήλικων τέκνων, σε κοινή δήλωση η καταχώριση γίνεται στο Ε2 του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, ενώ το εισόδημα προστίθεται στα δικά του και φορολογείται στο όνομά του.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει μετρητής ρεύματος, όπως σε αποθήκες, θέσεις στάθμευσης ή αγροτεμάχια, συμπληρώνεται ο εννιαψήφιος αριθμός 999999999. Αν το ακίνητο είναι κενό, ο αριθμός παροχής αναγράφεται στον υπάρχοντα μετρητή ή στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις και απαλλαγές

Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος, δηλώνονται στο Ε2 τα εισοδήματα από εκμίσθωση κατοικιών που ήταν κενές ή είχαν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, στους σχετικούς κωδικούς 64–67. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 72 του ΚΦΕ, τα ποσά μεταφέρονται στους κωδικούς 119–120 του Ε1 ως απαλλασσόμενα.

Για φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ή υπεκμισθώνουν έως δύο ακίνητα βραχυχρόνια, τα στοιχεία προσυμπληρώνονται αυτόματα βάσει του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής. Αν πρόκειται για τρία ή περισσότερα ακίνητα, το εισόδημα θεωρείται επιχειρηματικό και δηλώνεται στο Ε3.

Τέλος, τα νομικά πρόσωπα δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν Ε2 για βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς τα έσοδα τους θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 39Α του ΚΦΕ και τον ν. 5073/2023.