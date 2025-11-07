ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αναστάτωση σε παιδικό σταθμό στην Κρήτη – Κατέρρευσε τμήμα γυψοσανίδας εν ώρα μαθήματος

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και προχωρούν σε ελέγχους για την ασφάλεια του κτηρίου.

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στον πρώτο παιδικό σταθμό Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι, όταν τμήμα γυψοσανίδας υποχώρησε και έπεσε στον χώρο όπου βρίσκονταν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τμήμα της γυψοσανίδας έπεσε σε απόσταση από τα παιδιά, με αποτέλεσμα να μην προκληθεί κανένας κίνδυνος για την ασφάλειά τους.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν το Δήμο Μαλεβιζίου, ο οποίος έστειλε συνεργείο στο σημείο για να αξιολογήσει την κατάσταση και να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει άλλος κίνδυνος για τα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες από γονείς, η πτώση της γυψοσανίδας οφείλεται σε διαρροή νερού από τα διαμερίσματα του ορόφου που βρίσκεται από πάνω, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα την υποχώρηση της κατασκευής.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι γονείς των παιδιών, οι οποίοι πήραν τα παιδιά τους από τον σταθμό, ενώ οι υπεύθυνοι διαβεβαίωσαν ότι το μάθημα θα συνεχιστεί κανονικά τη Δευτέρα. Οι αρχές θα προχωρήσουν σε περαιτέρω ελέγχους για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι και να αποκαταστήσουν τυχόν ζημιές στο κτήριο.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Βορίζια: Βοσκός και ενεργός συνδικαλιστής – Το προφίλ του 48χρονου συλληφθέντα
