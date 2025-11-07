ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Βορίζια: Βοσκός και ενεργός συνδικαλιστής – Το προφίλ του 48χρονου συλληφθέντα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του 43χρονου με το καλάσνικοφ, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 56χρονης, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες και στον δεύτερο άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο-ντοκουμέντο του μακελειού στα Βορίζια.

Πρόκειται για τον 48χρονο ξάδελφο του πρώτου, βοσκό και ενεργό συνδικαλιστή, ο οποίος λίγες μέρες πριν την τραγωδία μιλούσε δημόσια για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανιζόμενος στα ΜΜΕ με μετρημένο λόγο. Ωστόσο, στα social media το ύφος του ήταν εντελώς διαφορετικό: Έκανε αναρτήσεις με απειλές και αναφορές σε «κρεμάλες», προειδοποιώντας όσους θεωρούσε ανεπιθύμητους να μην πατήσουν το πόδι τους στα Βορίζια.

«Οι βουλευτές του ανεξάρτητου κόμματος είναι ανεπιθύμητοι στα Βορίζια. Μη τολμήσουν να πατήσουν το πόδι τους σε κτηνοτροφικό χωριό, θα υπάρξει επεισόδιο», έγραφε χαρακτηριστικά.

Μόλις έξι μέρες μετά την ανάρτηση, το μακελειό στα Βορίζια συγκλονίζει τη χώρα, με τον 48χρονο να ταυτοποιείται από τις Αρχές δίπλα στον σκοπευτή με το καλάσνικοφ – τον ίδιο του τον ξάδελφο.

Το προφίλ του 48χρονου
Ο 48χρονος είναι γνωστός στην περιοχή ως βοσκός, συνδικαλιστής και οικογενειάρχης. Από τα βουνά όπου έβοσκε τα πρόβατά του, μέχρι τις οικογενειακές γιορτές και τους παραδοσιακούς γάμους, η ζωή του φαινόταν ήρεμη και καθημερινή. Στα social media ανέβαζε φωτογραφίες με τα παιδιά του και προωθούσε δράσεις αιμοδοσίας, καθώς είναι και ο ίδιος αιμοδότης.

«Είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά, άνθρωπος καλοσυνάτος και δουλευταράς. Δεν περίμενα ποτέ να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο», λέει φίλος του στο Live News του Νίκου Ευαγγελάτου.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο μακελειό.

«Με διαβεβαίωσε στην τιμή και την υπόληψή του ότι δεν έχει καμία αξιόποινη συμμετοχή», ανέφερε ο συνήγορός του, Άγγελος Ζερβός.

Αναστάτωση σε παιδικό σταθμό στην Κρήτη –...

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και προχωρούν σε ελέγχους...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 8...

Ο Αντιδήμαρχος Μανόλης Χαιρέτης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου
Αναστάτωση σε παιδικό σταθμό στην Κρήτη – Κατέρρευσε τμήμα γυψοσανίδας εν ώρα μαθήματος
Αναστάτωση σε παιδικό σταθμό στην Κρήτη – Κατέρρευσε τμήμα γυψοσανίδας εν ώρα μαθήματος

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια και προχωρούν σε ελέγχους...

Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος του στο υπουργείο – Είχε ενημερώσει...

Το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ρεθύμνης» εντάχθηκε σήμερα στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027»

Το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ρεθύμνης» εντάχθηκε σήμερα στο...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου

Ο Αντιδήμαρχος Μανόλης Χαιρέτης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

