Ανδρέας Κουκλινός : Απομάκρυνση κατασκευών από παραλίες

Ως μείζων αντιπολίτευση του Δήμου Αποκορώνου εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες της επαρχίας μας και αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις λόγω των νέων ρυθμίσεων που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Οι παραλιακές ζώνες σε περιοχές όπως οι Καλύβες, η Αλμυρίδα, η Γεωργιούπολη και ο Καβρός αποτελούν βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, με δεκάδες επαγγελματίες και εργαζομένους να στηρίζουν την ανάπτυξη και τον τουρισμό της περιοχής μας. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συμβάλει επί σειρά ετών στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού τουριστικού προϊόντος, επενδύοντας με συνέπεια και σεβασμό στον τόπο.

Θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει άμεση συνεργασία και ανοιχτός διάλογος μεταξύ των αρμόδιων φορέων και των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να εξευρεθούν ρεαλιστικές λύσεις που θα διασφαλίζουν τόσο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και τη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο Δήμος Αποκορώνου οφείλει επιτέλους να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι επαγγελματίες δεν έχουν ανάγκη από αόριστες δηλώσεις και επικοινωνιακές κινήσεις, αλλά από σοβαρές πρωτοβουλίες και πράξεις με ουσία. Οι κρίσιμες συνθήκες δεν αντιμετωπίζονται με λόγια εντυπώσεων, αλλά με υπεύθυνη στάση και συγκεκριμένο σχέδιο κάτι που, δυστυχώς, μέχρι στιγμής απουσιάζει από τον τόπο μας.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική δραστηριότητα δεν αποτελούν αντικρουόμενες έννοιες. Μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά, με σεβασμό στους ανθρώπους του τόπου μας και στο φυσικό του πλούτο.

Στεκόμαστε στο πλευρό των επαγγελματιών του Αποκόρωνα, διεκδικώντας το αυτονόητο που δεν είναι άλλο από την δυνατότητα να συνεχίσουν να ζουν, να εργάζονται και να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»

Ανδρέας Κουκλινός – Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης

Ελένη Καντεράκη

Πέτρος Μπενάκης

Γεώργιος Ξηρουχάκης

Αθηνά Ορφανουδάκη