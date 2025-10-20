ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά : Απουσία Δημάρχου Πλατανιά λόγω συμμετοχής του, στις συνεδριάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Π.Ε.Τ.Α..

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τα καθήκοντά του από τη Δευτέρα 20 έως και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, λόγω συμμετοχής του σε συνεδριάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Συγκεκριμένα:

• Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της Επιτροπής «Ενέργειας & Περιβάλλοντος» της Κ.Ε.Δ.Ε.

• Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της Επιτροπής «Προγραμματισμού, Επενδύσεων, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης» (Π.Ε.Τ.Α.) της Κ.Ε.Δ.Ε.

Κατά την περίοδο της απουσίας του, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης.

Ανδρέας Κουκλινός : Απομάκρυνση κατασκευών από παραλίες
Ρέθυμνο: Ο μοναδικός νομός της Ελλάδας που οι γεννήσεις ξεπερνούν τους θανάτους εδώ και μισό αιώνα!
