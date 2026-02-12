Ανείπωτος θρήνος για τον 27χρονο Θοδωρή που υπηρετούσε ως δάσκαλος στο Ρέθυμνο

Οι Αρχές αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια και αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας

Σοκ και ανείπωτη θλίψη επικρατούν στο Ρέθυμνο αλλά και στον Τύρναβο από την είδηση του θανάτου του 28χρονου εκπαιδευτικού Θοδωρή Ζαμπόγια, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του τις βραδινές ώρες της Τετάρτης.

Ο άτυχος δάσκαλος, με καταγωγή από τον Τύρναβο Λάρισας, εργαζόταν στο Ρέθυμνο ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες και δεν εμφανίστηκε στο σχολείο του, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία σε φίλους και συναδέλφους του.

Γύρω στις 19:00, φίλοι του μετέβησαν στο διαμέρισμά του και ήταν εκείνοι που τον εντόπισαν νεκρό, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ρεθύμνου, η οποία λαμβάνει καταθέσεις από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον του 28χρονου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Αρχές της Κρήτης.

Ο Θοδωρής Ζαμπόγιας ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία του Τυρνάβου. Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο χαμογελαστό, με καλοσύνη και έντονη ενσυναίσθηση, που αγαπούσε βαθιά το λειτούργημά του και το υπηρετούσε με πάθος.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η οικογένειά του είχε βιώσει ξανά βαρύ πένθος, καθώς τον Οκτώβριο του 2016 η μητέρα του είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους, η τοπική κοινότητα και ο Δήμος Τυρνάβου εξετάζουν το ενδεχόμενο ακύρωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Δένδρων.