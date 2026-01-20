Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας του Δημάρχου Ηρακλείου με την Διοίκηση του Ο.Α.Κ.

Τεχνική συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΟΑΚ Άρη Παπαδογιάννη πραγματοποίησε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με αντικείμενο την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του Δήμου Ηρακλείου.

Στην συνάντηση συμμετείχαν, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης, ο Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Μανόλης Κοσμαδάκης, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ Μανόλης Πενθερουδάκης, ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών Στράτος Μηλιδάκης, ο επιστημονικής συνεργάτης του Οργανισμού Άρης Μελιόπουλος και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Ηρακλείου Σπύρος Δοκιανάκης.

Με δεδομένα τα σημαντικά προβλήματα υδροδότησης λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας ιδιαίτερα των τριών τελευταίων ετών, ανταλλάχθηκαν απόψεις με στόχο την εξεύρεση βιώσιμων και ρεαλιστικών λύσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού Ποταμού, ζήτημα το οποίο αξιολογείται ως ένας πολύ σημαντικός συντελεστής της τελικής λύσης του προβλήματος και όπου όπως έγινε σαφές από όλους, οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί με την συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων Δήμων και σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Κρήτης και τον ΟΑΚ.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης: «Συνεχίζοντας τις διαδοχικές συνεννοήσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας που απασχολεί τον Δήμο Ηρακλείου, όπως και ολόκληρη την Κρήτη, πραγματοποιήσαμε μια ακόμη γόνιμη συνάντηση στη Λότζια με τη Διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.

Το ζήτημα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Δημοτικής μας Αρχής. Αναπτύσσουμε τις κατάλληλες συνέργειες για να επιτύχουμε την αντιμετώπιση του προβλήματος, με μέτρα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και προφανώς ξεκινάμε απ’ όσα πρέπει να αποδώσουν στους αμέσως επόμενους μήνες».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου.

Υπήρξε κοινή αντίληψη ότι η αντιμετώπιση της λειψυδρίας απαιτεί συντονισμό, συνεργασία και τεκμηριωμένο σχεδιασμό. Οι παρεμβάσεις που συζητήθηκαν εντάσσονται στο πλαίσιο της Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων της Κρήτης και μπορούν να αποδώσουν τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα.

Ως ΟΑΚ, συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, ενώ έχει συμφωνηθεί να ακολουθήσουν τεχνικές συζητήσεις και επαφές με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και Αγίου Νικολάου, καθώς και με τις ΔΕΥΑ της Ανατολικής Κρήτης, ώστε οι τελικές αποφάσεις να είναι αποτέλεσμα συνεννόησης και κοινής προσέγγισης.

Σε αυτό το πλαίσιο, έργα όπως η αξιοποίηση των Πηγών Μαλλίων και η ορθολογική διαχείριση των υδάτων του Αλμυρού Ποταμού μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά την υδροδοτική ασφάλεια της πόλης και της ευρύτερης περιοχής».