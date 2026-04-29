«Εθνικό Πρόγραμμα για τον Ψηλορείτη: Μία ουσιαστική πολιτική στήριξης και ανάπτυξης που οφείλουμε στους ανθρώπους, την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας»

Στην πρώτη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα «Προοπτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ψηλορείτη: Μια Εθνική Πολιτική για την Ανθεκτικότητα και την Αναζωογόνηση της Ζωής στις Ορεινές Περιοχές», τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση της Επιτροπής.

Στην εν λόγω συνεδρίαση συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, κατόπιν της τοποθέτησης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Ανδριανού, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης και Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργος Μαρινάκης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης,

ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, ο Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόριος Νικολιδάκης, ο Ομότιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης Νικόλαος Σταμπολίδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Γαλακτοκομικού – Κτηνοτροφικού – Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανωγείων Στεφανής Χαιρέτης, ο Πρόεδρος Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Ψηλορείτη Χαράλαμπος Φασουλάς, ο Πρόεδρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας το «Μαύρο Πρόβατο» Νικηφόρος Στειακάκης και ο εκπρόσωπος της επιχείρησης αγροτουρισμού «Έναγρον» Ιωάννης Παπαδάκης.

Ο Μ. Χνάρης πριν την έναρξη της τοποθέτησής του, ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους και συμμετέχοντες, επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις και οι θέσεις τους πρόκειται να συμβάλουν «στη χάραξη στρατηγικής και πολιτικής που έχει ανάγκη, αλλά πολύ περισσότερο αξίζει αυτός ο τόπος».

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της εν λόγω συζήτησης για τον ίδιο, καθώς, όπως τόνισε, «η ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη δεν είναι απλά ο τόπος καταγωγής μου, αλλά ο τόπος που μεγάλωσα, ζω με την οικογένεια μου και ασκώ απρόσκοπτα το κτηνοτροφικό επάγγελμα» και ως εκ τούτου γνωρίζει πολύ καλά «τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Ψηλορείτη, αλλά και τις δυνατότητες που έχει ο τόπος μας, όχι μονάχα για την Κρήτη αλλά και σε εθνικό επίπεδο».

Ως προς το ζήτημα αυτό, υπογράμμισε ότι είναι αναγκαία η «διαμόρφωση μίας εθνικής πολιτικής για την ανθεκτικότητα και την αναζωογόνηση της ζωής στον Ψηλορείτη».

Έπειτα, στο κύριο μέρος της ομιλίας του, ο Βουλευτής Ρεθύμνης έκανε ειδική αναφορά στο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, είχε ως συνέπεια «τη μεσοσταθμική μείωση του πληθυσμού κατά περίπου 7,5% την περίοδο 2011 – 2021 στους Δήμους Ανωγείων, Μυλοποτάμου και Αμαρίου, με εξαίρεση τον Δήμο Μαλεβιζίου», γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την πλευρά της Πολιτείας.

Εν συνεχεία, επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο του πρωτογενή τομέα στην τοπική οικονομία, ο οποίος, ωστόσο, πλήττεται ολοένα και περισσότερο, καθώς, όπως ανέφερε ο Μ. Χνάρης: «το εκρηκτικό κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, όπως και το σύνολο των γεωργών της Κρήτης, σε σχέση με τους παραγωγούς της ηπειρωτικής χώρας, ιδιαίτερα λόγω νησιωτικότητας, καθιστά το επάγγελμά τους, μη βιώσιμο».

Παράλληλα, τόνισε ότι: «Παρά την αδιαμφισβήτητη ποιότητα του κρέατος, των τυροκομικών προϊόντων, όπως η γραβιέρα ΠΟΠ, δεν υπάρχει η ανάλογη προστιθέμενη αξία στην τιμή πώλησης».

Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η λήψη άμεσων και στοχευμένων μέτρων και συγκεκριμένα: «μείωση του κόστους παραγωγής, εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου ώστε να το λαμβάνει ο ίδιος ο παραγωγός και όχι ο έμπορος όπως ισχύει σήμερα, καθώς και αύξηση της συνδεδεμένης του γάλακτος για τους κτηνοτρόφους της Κρήτης και κατ’ επέκταση για όλους τους νησιώτες».

Επιπλέον, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ποιότητα ζωής και στην άμεση σύνδεσή της με την υγεία και την παιδεία. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι «Οριζόντια, όλα τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Ψηλορείτη και κατ’ επέκταση του συνόλου των ορεινών περιοχών της χώρας, πρέπει να χαρακτηριστούν δυσπρόσιτα, ώστε να δίνουν επιπλέον κίνητρα σε δασκάλους και καθηγητές».

Ακολούθως, όσον αφορά τον τομέα της υγείας, επεσήμανε ότι «το σύνολο των κέντρων υγείας του Ψηλορείτη πρέπει να χαρακτηριστεί άγονο τύπου Α», με σκοπό την ενίσχυσή τους για «την ισχυροποίηση του πρωτοβάθμιου συστήματος Υγείας, αλλά και της ασφάλειας των πολιτών».

Επιπρόσθετα, αναφερόμενος στα νέα ζευγάρια που διαμένουν σε ορεινά χωριά του Ψηλορείτη, επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης δημόσιων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, δομών δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και πρόσβασης σε φροντιστήρια, προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμες συνθήκες καθημερινότητας.

Επίσης, υπογράμμισε τον ρόλο των μικρών κοινωνικών πυρήνων, όπως είναι τα καφενεία, τα οποία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν είναι απλώς μια επιχείρηση», καθώς αποτελούν «τόπο συνάντησης, κοινωνικοποίησης και ανταλλαγής απόψεων των κατοίκων». Ως εκ τούτου, σημείωσε ότι «στηρίζοντας αυτές τις επιχειρήσεις στηρίζουμε την ίδια την τοπική κοινωνία», επισημαίνοντας παράλληλα ότι για την ενίσχυσή τους «απαιτείται ένα ειδικό φορολογικό, ασφαλιστικό και διοικητικό καθεστώς».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο Βουλευτής Ρεθύμνης επεσήμανε τη δύναμη του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη, που «δεν είναι η ομορφιά του τοπίου του, αλλά πρωτίστως και κυρίως, οι ίδιοι οι άνθρωποί του», οι οποίοι χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας, προκειμένου «να συνεχίσουν να αγωνίζονται , μέσα από αντίξοες συνθήκες για να παράγουν ποιοτικά προϊόντα, να αναπτύσσουν τον αγροτοτουρισμό και να διατηρούν αναλλοίωτα τα ήθη και έθιμα, την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, δήλωσε ότι: «Είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες πολιτικές και στρατηγική, για να στηριχθεί η Περιφέρεια της χώρας και ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού, το οποίο υπονομεύει την ύπαρξη του ίδιου του κράτους».