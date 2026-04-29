Δήμος Μινώα Πεδιάδος:Χορός, κέφι και μουσική στο ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Σε μια όμορφη δράση γεμάτη χορό, μουσική, κίνηση και χαρά, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν τα μέλη του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου. Η δράση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Χορού, ανέδειξε τη σημασία του χορού ως μέσου έκφρασης, κοινωνικής σύνδεσης και ευεξίας. Μέσα από απλά βήματα και παραδοσιακούς χορούς, οι συμμετέχοντες διασκέδασαν, επικοινώνησαν και ψυχαγωγήθηκαν ενισχύοντας τόσο τη σωματική όσο και ψυχική τους υγεία.

Σημαντική ήταν η συμβολή της δασκάλας παραδοσιακών χορών κυρίας Μαργαρίτας Βεριγάκη, υπεύθυνης της Σχολής Παραδοσιακών και Παραστατικών Τεχνών «Act with HeArt – Τέχνες με καρδιά», η οποία καθοδήγησε τη δράση και μίλησε στα μέλη για τα πολλαπλά οφέλη του χορού και της άσκησης στην καθημερινή ζωή.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε και από ένα ξεχωριστό γαστρονομικό μέρος, καθώς η κυρία Αγγέλα Μαθιουδάκη προσέφερε με αγάπη παραδοσιακά εδέσματα, όπως κουνέλι με άγρια χόρτα, κατσικάκι με αγκινάρες και άγρια χόρτα, καθώς και ομελέτα με σπαράγγια, τα οποία απόλαυσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Όλγα Δραμουντάνη, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη και η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Ιφιγένεια Μπουτιέρου.

Η πρόεδρος και το μέλος του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου Αντιγόνη Παπαδάκη και Κώστας Σταματάκης καθώς και η Κοινωνική Λειτουργός Μαρία Τσιάγγα.

Η Αντιδήμαρχος Όλγα Δραμουντάνη ευχαρίστησε θερμά όσους βοήθησαν στην υλοποίηση της δράσης, το προσωπικό του ΚΑΠΗ για την άψογη προετοιμασία της εκδήλωσης και τα μέλη του ΚΑΠΗ, που αγκαλιάζουν κάθε δράση με ενθουσιασμό