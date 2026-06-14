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Εορτολόγιο 14 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Ο Προφήτης που τιμάται

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Προφήτη Ελισσαίου και του Οσίου Νήφωνος εν Άθω.
Εορτολόγιο 14 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Ο Προφήτης που τιμάται
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ελισσαίος, Ελισσώ, Ελισώ
Νήφων*
Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Προφήτης Ελισσαίος
Ο προφήτης Ελισσαίος ήταν γιος του μεγαλοκτηματία Σαφάτ, από το χωριό Αελμούθ ή Αβελμεολά. Τον Ελισσαίο συναντάμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη σαν υπηρέτη του Προφήτη Ηλία. Όταν εκείνος με θαυμαστό τρόπο έφυγε προς τον Κύριο, ο Ελισσαίος συνέχισε το προφητικό έργο του Ηλία, και μάλιστα με πολλά θαύματα.

Ένα εξ αυτών ήταν όταν πήγε στον Ελισσαίο μια χήρα γυναίκα, που πριν λίγο είχε χάσει τον άνδρα της, και του είπε: «Ο άνδρας μου πέθανε και συ γνωρίζεις ότι σεβόταν το Θεό. Και όμως, ένας άσπλαχνος δανειστής του ήλθε τώρα και, επειδή δεν έχουμε να τον πληρώσουμε, ζητάει να πάρει τους γιους μου δούλους του».

Ο Ελισσαίος συγκινημένος της είπε: «Τι μπορώ να σου κάνω; Πες μου, τι έχεις στο σπίτι σου»; Η χήρα του απάντησε: «Τίποτα. Μόνο ένα αγγείο λάδι». Τότε ο Ελισσαίος της είπε να πάει να δανειστεί από τους γείτονες όσα μπορεί περισσότερα άδεια αγγεία. Έπειτα, να κλείσει την πόρτα του σπιτιού της, και μαζί με τους γιους της να γεμίσουν τα αγγεία αυτά από το δικό τους αγγείο με λάδι. Έτσι και έγινε. Αφού δανείστηκε πολλά άδεια αγγεία, τα γέμισε με λάδι από το δικό της, που στο τέλος βρέθηκε και αυτό γεμάτο! Έτσι, πούλησε την άφθονη εκείνη ποσότητα λαδιού, πλήρωσε το χρέος και έμειναν αρκετά χρήματα γι’ αυτήν και τα παιδιά της.

Ο Ελισσαίος πέθανε επί βασιλέως Ιωάς και τον έθαψε με πολύ θρήνο ο λαός του Ισραήλ στη Σεβαστούπολη της Σαμάρειας.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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