Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στη Λότζια

Τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα υποδέχθηκε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου, μαζί με τα μέλη της Δημοτικής Αρχής Κατερίνα Δουλγεράκη, Τάσο Τσατσάκη, Γιώργο Αγριμανάκη, Ιωάννα Καλονάκη και Γιώργο Καραντινό.

Στη συνάντηση που ακολούθησε, παρουσία και του Βουλευτή Ευβοίας Μίλτου Χατζηγιαννάκη, συζητήθηκαν δομικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι η υποστελέχωση και η έλλειψη πόρων, καθώς και σημαντικά θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής.

Μεταξύ αυτών, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η μελλοντική αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» μετά την παύση της λειτουργίας του, οι διεκδικήσεις του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου», το στεγαστικό πρόβλημα, το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας, που αξιολογείται ιδιαίτερα από τη Δημοτική Αρχή, η περαιτέρω αξιοποίηση του Παγκρητίου Σταδίου και των αθλητικών υποδομών του Δήμου, καθώς η πρωτοποριακή Κανονιστική Πράξη για την αποκατάσταση των τομών στους δρόμους που δημιούργησε η Δημοτική Αρχή.

Ο πρώην Πρωθυπουργός ευχήθηκε στον Δήμαρχο Ηρακλείου κάθε επιτυχία στο έργο της Δημοτικής Αρχής καθώς, όπως ανέφερε, το Ηράκλειο είναι ένας δυναμικός Δήμος αλλά και μια ιδιαίτερα σημαντική πόλη όχι μόνο για το νησί της Κρήτης.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός πρόσφερε ως αναμνηστικό δώρο στον Αλέξη Τσίπρα το βιβλίο «Ηράκλειο, μια πόλη πολλές ιστορίες» της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης καθώς και το αγαλματίδιο με τον Γρύπα, το σύμβολο του Δήμου Ηρακλείου.