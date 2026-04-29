Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Συνέχεια στα δωρεάν μαθήματα γιόγκα που διοργανώνει το Τμήμα Αθλητισμού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την προηγούμενη Κυριακή άνοιξε η αυλαία της τρίτης περιόδου των δωρεάν μαθημάτων γιόγκα που διοργανώνει ο Δήμος Ρεθύμνης και έπεται συνέχεια.

Λόγω της βροχόπτωσης, το μάθημα της 26ης Απριλίου φιλοξενήθηκε στο «Σπίτι της Ενόργανης Γυμναστικής» στις Πανεπιστημιακές Εγκαταστάσεις του Γάλλου, ενώ εκείνο της 3ης Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, από τις 11:00 έως τις 12:00, πάντοτε υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή Νίκου Παπανικολάου.

Η πρωτοβουλία του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης άρχισε να εκτυλίσσεται στις 5 Οκτωβρίου 2025 και αγκαλιάσθηκε με ενθουσιασμό και μεγάλη συμμετοχή, εκ περιτροπής με τα μαθήματα ζούμπα.

Χάρη στα «Προγράμματα Άθλησης και Άσκησης για όλες και για όλους» που καθιέρωσε το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου, οι Ρεθεμνιώτισσες και οι Ρεθεμνιώτες έχουν την ευκαιρία να ασκούνται σε τακτική και σταθερή βάση και να καρπώνονται τα οφέλη αυτών των χρήσιμων και ευχάριστων δραστηριοτήτων.

Η γιόγκα συνιστά μια διαδικασία χαλάρωσης και διαλογισμού στην οποία οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες επιδίδονται σε μια νοητική και ψυχική πρακτική που συμβάλλει στην ενδυνάμωση του σώματος, στην καλλιέργεια της ευλυγισίας, στη βελτίωση της αναπνοής και στην εμπέδωση της χαλάρωσης, της αυτοσυγκέντρωσης και της εσωτερικής γαλήνης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σταύρος Τζεδάκης: «Διεκδικούμε ένα βιώσιμο μέλλον ...

0
Την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της...

Δήμος Μινώα Πεδιάδος:Χορός, κέφι και μουσική στο...

0
Σε μια όμορφη δράση γεμάτη χορό, μουσική, κίνηση και...

Σταύρος Τζεδάκης: «Διεκδικούμε ένα βιώσιμο μέλλον ...

0
Την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της...

Δήμος Μινώα Πεδιάδος:Χορός, κέφι και μουσική στο...

0
Σε μια όμορφη δράση γεμάτη χορό, μουσική, κίνηση και...
Προηγούμενο άρθρο
Χαιρετισμός Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη στο διαδραστικό συμμετοχικό εργαστήριο ευρωπαϊκού έργου CO2 PACMAN
Επόμενο άρθρο
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στη Λότζια
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST