Χαιρετισμός Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη στο διαδραστικό συμμετοχικό εργαστήριο ευρωπαϊκού έργου CO2 PACMAN

Ρέθυμνο 28 – 30 Απριλίου 2026

Αγαπητές και αγαπητοί συνεργάτες,

Με τη σημερινή δράση εγκαινιάζεται ένας θεσμικός διάλογος που θα εμπλουτίσει το σχεδιασμό του οδικού χάρτη στον οποίο θα συμπορευτούμε με στόχο την ανεμπόδιστη κλιματική μετάβαση του νησιού μας.

Μετέχοντας σε αυτό το ζωντανό πεδίο ανταλλαγής ιδεών, προβληματισμού αλλά και έμπνευσης για το μέλλον του τόπου μας, καταθέτουμε συνειδητά και αμετάκλητα τη βούληση μας να ενώνουμε διαρκώς τις δυνάμεις μας για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε συλλογικές δράσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Το στοίχημα της κλιματικής ουδετερότητας, θα κερδηθεί μόνον μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, στις οποίες η γνώση, η γνώμη και ο λόγος της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, των επαγγελματικών φορέων αλλά και των πολιτών, έχουν αξία. Διότι στο καίριο ερώτημα «Τι νησί θα ήθελα», μπορούμε, δικαιούμαστε και οφείλουμε να απαντήσουμε όλοι.

Η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα, η ενεργειακή αυτονομία και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, έχουν υπερβεί εδώ και καιρό το θεωρητικό τους πλαίσιο. Συνιστούν, επιτακτικά πλέον, προϋποθέσεις συνέχισης της ύπαρξης, εγγυήσεις που οφείλουμε να διασφαλίσουμε για την ποιότητα της δικής μας ζωής αλλά και της ζωής των γενιών του μέλλοντος.

Οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα που θα υιοθετήσουμε στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Οδικού Χάρτη για την Κλιματική Ουδετερότητα του Ρεθύμνου και της Κρήτης, πρέπει να είναι ρεαλιστικές βιώσιμες και κυρίως να έχουν εξασφαλισμένη την κοινωνική συναίνεση.

Σε αυτή την κατεύθυνση η υλοποίηση εργαστηρίων όπως αυτό, είναι σημαντική. Διότι πέραν της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, προσφέρουν σε θεσμικούς και μη, τη δυνατότητα να γίνουν ενεργό μέρος μιας καθοριστικής, για την επίτευξη του κοινού μας στόχου, διαδικασίας.

Κυρίως, όμως, αναγνωρίζουμε και επαινούμε τη συνδρομή τους στην ενεργοποίηση των νέων μας. Πάντα με συγκινεί όπως και όλους μας η ενεργή εμπλοκή των μαθητών μας σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στο τόπο μας. Ευχαριστω λοιπόν τους μαθητές και μαθήτριες καθώς κα τους εκπαιδευτικούς τους που συμμετέχουν στις δράσεις του εργαστηρίου με τόση ευαισθησία και ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικά και θετικές πρακτικές που εύχομαι να διατηρήσουν αμείωτα καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου τους.

Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσο για τη συνεχή επιστημονική του καθοδήγηση, το όραμα και τη συμβολή του στην επιτυχία της συνεργασίας μας και την κα Σταυρούλα Τουρνάκη για την άψογη συνεργασία της με τον Δήμο μας, την αφοσίωση και την αποτελεσματικότητα με την οποία στηρίζει την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος CO2 PACMAN στο οποίο μετέχουμε ως εταίροι.

Ως Δήμος Ρεθύμνης, θα συνεχίσουμε με συνέπεια αυτή την πορεία, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή των πολιτών. Αποτελεί, άλλωστε, κοινό τόπο ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είναι περίπλοκες και εκδηλώνονται σε διάφορα φαινόμενα που χρήζουν συντονισμένη στρατηγική δράση, ετοιμότητα και αποτελεσματική διαχείριση:

Η λειψυδρία την οποία ανέστειλαν οι ευεργετικές βροχοπτώσεις του Μαρτίου, η διάβρωση των ακτών μας, η υπερθέρμανση, οι πλημμύρες, είναι μόνον μερικές από τις επιδράσεις της συντελούμενης κλιματικής αλλαγής. Έχουμε επίγνωση των δυνατοτήτων του τόπου μας και με τη συνδρομή καταξιωμένων πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, έχουμε ασφαλή εικόνα για τις αντοχές του, τις οποίες λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε μας σχεδιασμό.

Πιστεύουμε όμως βαθιά ότι η προετοιμασία μας για τη μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μέλλον δεν είναι μόνο αναγκαία, αλλά και εφικτή, όταν υπάρχει συνεργασία, γνώση και κοινό όραμα.

Συνεχίζουμε λοιπόν μαζί, ώστε το Ρέθυμνο και η Κρήτη μας να διεκδικούν με αξιώσεις το μερίδιο τους στη βιωσιμότητα, την υψηλή ποιότητα ζωής, την ανθεκτικότητα στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και την αδιαπραγμάτευτη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Σας ευχαριστώ πολύ.