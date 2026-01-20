Ηράκλειο:Δημόσια Συζήτηση για το “Chersonisos Destination Branding”

Ανοικτή δημόσια συζήτηση – διαβούλευση με θέμα το «Chersonisos Destination Branding», διοργανώνει ο Δήμος Χερσονήσου την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 11.00 το πρωί και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στις 10:00 το πρωί αντίστοιχα, στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου (Ελευθερίας 50), στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Στις συζητήσεις έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν μεταξύ άλλων, επαγγελματίες του τουρισμού, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι φορέων και αιρετοί.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική Δήμου και Αντιδημαρχίας Τουρισμού για την ενίσχυση του τουριστικού του αποθέματος και την αναβάθμιση της ταυτότητας του προορισμού. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και αναγνωρίσιμης εικόνας για τον Δήμο Χερσονήσου, που θα αντανακλά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις προοπτικές του τόπου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να τοποθετηθούν πάνω σε βασικά ερωτήματα που αποτελούν τον πυρήνα της διαδικασίας branding και ειδικότερα σε σχέση με το ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου που τον καθιστούν μοναδικό – ξεχωριστό, καθώς και πώς μπορούν η ίδια η κοινωνία και οι διαμορφωτές κοινής γνώμης να συμβάλουν σε μια ουσιαστική, αναπτυξιακή προσπάθεια.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης κι επικοινωνίας κ. Δημοσθένης Μπρούσαλης, ο οποίος θα καθοδηγήσει τον διάλογο με στόχο τη συλλογή ουσιαστικών απόψεων και προτάσεων.

Ο Δήμος Χερσονήσου θεωρεί ότι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, των επαγγελματιών και των φορέων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του προορισμού και θα συμβάλει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Η γνώμη και οι ιδέες όλων είναι πολύτιμες, καθώς κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα τις ομορφιές και τη δυναμική του τόπου από τους ανθρώπους του.

«Ο Δήμος Χερσονήσου εισέρχεται σε μια νέα εποχή για τον τουρισμό του» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει: «Με σχέδιο, συνεργασία και συμμετοχή όλων, διαμορφώνουμε μια ταυτότητα προορισμού που θα αναδεικνύει τη μοναδικότητα και τη δυναμική του τόπου μας.

Η διαβούλευση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για να χτίσουμε μαζί το μέλλον που αξίζει στη Χερσόνησο. Καλώ κάθε πολίτη και επαγγελματία να συμβάλει με τη γνώση και την εμπειρία του σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια».