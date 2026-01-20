ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Xανιά:Κοπή της βασιλόπιτας του Κοινοφελούς Ιδρύματος ΄΄Αγία Σοφία΄΄

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και το Σωματείο Φίλων του Ιδρύματος διοργανώνουν συνεστίαση και κοπή βασιλόπιτας, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 8:00μ.μ. στο κέντρο «ΡΙΖΙΤΙΚΟ» στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου, για την οικονομική ενίσχυση του ιδρύματος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά, Αποκορωνιώτες καλλιτέχνες από τον Παραδοσιακό Μουσικό Σύλλογο «Ο Χαρίλαος» .

Προσκλήσεις προπωλούνται στην τιμή των 20€ από τη γραμματεία του Ιδρύματος (Άγιοι Πάντες Αποκορώνου) και θα διατίθενται στην είσοδο του κέντρου κατά τη βραδιά της συνεστίασης.

Πληροφορίες: 28250 71494 και 6970650973
ή στο email agiasofia50@hotmail.com

Χορηγοί Δομής- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025. Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα...

Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου Ο...

Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

