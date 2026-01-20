Χανιά:Κοπή βασιλόπιτας και εορτασμός γενεθλίων από τον Βουλευτή Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη

ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑΧανιά:Κοπή βασιλόπιτας και εορτασμός γενεθλίων από τον Βουλευτή Αλέξανδρο ΜαρκογιαννάκηΑπό: Team Πολ. ΚρήτηςΗμερομηνία:20/01/2026κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας μου, η οποία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τον εορτασμό των γενεθλίων μου.📅 Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026🕖 Ώρα: 19:15-19:30📍 Χώρος: Ιστορικό Καφέ Κήπος, ΧανιάTagsΑλέξανδρος ΜαρκογιαννάκηςγενεθλιωνεορτασμόςΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣΠροηγούμενο Άρθροplaceholder textΕπόμενο Άρθροplaceholder text H Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης κάνει... 18 λεπτά ago 0 Χορηγοί Δομής- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025. Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα...Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας 44 λεπτά ago 0 Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου Ο... H Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης κάνει... 18 λεπτά ago 0 Χορηγοί Δομής- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025. Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα...Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας 44 λεπτά ago 0 Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου Ο... Προηγούμενο άρθροXανιά:Κοπή της βασιλόπιτας του Κοινοφελούς Ιδρύματος ΄΄Αγία Σοφία΄΄Επόμενο άρθροΟλοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση για τον κλάδο της τυροκομίας στην ΚρήτηTeam Πολ. Κρήτης Share post:FacebookTwitterPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy.Popular H Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης κάνει τον απολογισμό της για το 2025 κι ευχαριστεί τους υποστηρικτές του έργου της.Χατζηδάκης: Διαρκής η προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων της κυβέρνησης – Αυτές είναι οι 30 μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται για το 2026Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Μινώα ΠεδιάδαςΟλοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση για τον κλάδο της τυροκομίας στην ΚρήτηΗ αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας του Δημάρχου Ηρακλείου με την Διοίκηση του Ο.Α.Κ.More like thisRelated H Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης κάνει τον απολογισμό της για το 2025 κι ευχαριστεί τους υποστηρικτές του έργου της. Team Πολ. Κρήτης - 20/01/2026 Χορηγοί Δομής- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025. Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα...Χατζηδάκης: Διαρκής η προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων της κυβέρνησης – Αυτές είναι οι 30 μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται για το 2026 Team Πολ. Κρήτης - 20/01/2026 Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 και...Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας Team Πολ. Κρήτης - 20/01/2026 Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου Ο...Ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση για τον κλάδο της τυροκομίας στην Κρήτη Team Πολ. Κρήτης - 20/01/2026 Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε τον οδικό χάρτη για την...