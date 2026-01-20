ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Κοπή βασιλόπιτας και εορτασμός γενεθλίων από τον Βουλευτή Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας μου, η οποία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τον εορτασμό των γενεθλίων μου.

📅 Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

🕖 Ώρα: 19:15-19:30

📍 Χώρος: Ιστορικό Καφέ Κήπος, Χανιά

H Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης κάνει...

0
Χορηγοί Δομής- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025. Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα...

Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

0
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου Ο...

H Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης κάνει...

0
Χορηγοί Δομής- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025. Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα...

Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

0
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου Ο...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
