Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η Μικτή Χορωδία της Π.Ε Ηρακλείου

Σε ζεστό και ευχάριστο κλίμα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, της Μικτής Χορωδίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε εστιατόριο, στην Αμμουδάρα.

Τα μέλη της χορωδίας αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά, απολαμβάνοντας καλό φαγητό, κρασί και πάνω απ’ όλα, όμορφες μουσικές στιγμές, σε μια βραδιά που έφερε ακόμα πιο κοντά μα μέλη του χορωδιακού συνόλου.

Ο Αγιασμός τελέστηκε από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη και Διευθυντή του Ρ/Σ της Αρχιεπισκοπής Κρήτης π. Χρυσόστομο Νικάκη, με την παρουσία της Μαέστρου της Χορωδίας Λένας Χατζηγεωργίου, του πιανίστα Νίκου Κοκκίνη, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Μαίρης Λουλάκη, Μαρίας Κατεχάκη-Γεωργιάδη, Μαρίας Στρατάκη, Μάνου Μακαρώνα και Έμμας Αραμπατζόγλου.

Τα μέλη του Δ.Σ, η μαέστρος Λένα Χατζηγεωργίου και ο πιανίστας της χορωδίας Νίκος Κοκκίνης, ευχαρίστησαν τα μέλη της χορωδίας για τη συνεχή τους προσπάθεια και την αγάπη τους για τη Τέχνη του τραγουδιού και τη χορωδία, η οποία έχει καταφέρει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης, ενώ δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν και την Περιφέρεια Κρήτης για τη πολύτιμη στήριξη.

Στο σύντομο χαιρετισμό της, η μαέστρος κ. Λένα Χατζηγεωργίου ευχήθηκε σε όλα τα μέλη υγεία, έμπνευση και δημιουργικότητα, τονίζοντας πως «η μουσική μας ενώνει και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε να παράγουμε πολιτισμό με αγάπη και συνέπεια».

Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τους χορωδούς για τη διαρκή τους προσπάθεια για την ανάδειξη του έργου της χορωδίας και ευχήθηκε μια ακόμη δημιουργική χρονιά, γεμάτη μελωδίες, όμορφες συνεργασίες και ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.

Η βραδιά ξεκίνησε με ζωντανή μουσική με την Ελένη Σελλούντου, ωστόσο σύντομα τη «σκυτάλη» πήραν οι ίδιοι οι χορωδοί, οι οποίοι όχι μόνο χόρεψαν, αλλά με τη συνοδεία μουσικών οργάνων που είχαν φέρει μαζί τους, τραγούδησαν, μέσα από ένα πλούσιο ρεπερτόριο!

Τυχερή της όμορφης βραδιάς ήταν η κ. Αθανασία Αραμπατζόγλου, στην οποία «έπεσε» το φλουρί της πίτας. Το φλουρί αντιστοιχούσε σε ένα πανέμορφο γούρι, προσφορά του κοσμηματοπωλείου «Κωνσταντίνος Κόσμημα» και στο βιβλίο του Διονύση Σαββόπουλου με τίτλο, «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα».