ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η Μικτή Χορωδία της Π.Ε Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε ζεστό και ευχάριστο κλίμα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, της Μικτής Χορωδίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε εστιατόριο, στην Αμμουδάρα.

Τα μέλη της χορωδίας αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά, απολαμβάνοντας καλό φαγητό, κρασί και πάνω απ’ όλα, όμορφες μουσικές στιγμές, σε μια βραδιά που έφερε ακόμα πιο κοντά μα μέλη του χορωδιακού συνόλου.

Ο Αγιασμός τελέστηκε από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη και Διευθυντή του Ρ/Σ της Αρχιεπισκοπής Κρήτης π. Χρυσόστομο Νικάκη, με την παρουσία της Μαέστρου της Χορωδίας Λένας Χατζηγεωργίου, του πιανίστα Νίκου Κοκκίνη, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Μαίρης Λουλάκη, Μαρίας Κατεχάκη-Γεωργιάδη, Μαρίας Στρατάκη, Μάνου Μακαρώνα και Έμμας Αραμπατζόγλου.

Τα μέλη του Δ.Σ, η μαέστρος Λένα Χατζηγεωργίου και ο πιανίστας της χορωδίας Νίκος Κοκκίνης, ευχαρίστησαν τα μέλη της χορωδίας για τη συνεχή τους προσπάθεια και την αγάπη τους για τη Τέχνη του τραγουδιού και τη χορωδία, η οποία έχει καταφέρει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης, ενώ δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν και την Περιφέρεια Κρήτης για τη πολύτιμη στήριξη.

Στο σύντομο χαιρετισμό της, η μαέστρος κ. Λένα Χατζηγεωργίου ευχήθηκε σε όλα τα μέλη υγεία, έμπνευση και δημιουργικότητα, τονίζοντας πως «η μουσική μας ενώνει και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε να παράγουμε πολιτισμό με αγάπη και συνέπεια».

Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τους χορωδούς για τη διαρκή τους προσπάθεια για την ανάδειξη του έργου της χορωδίας και ευχήθηκε μια ακόμη δημιουργική χρονιά, γεμάτη μελωδίες, όμορφες συνεργασίες και ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.

Η βραδιά ξεκίνησε με ζωντανή μουσική με την Ελένη Σελλούντου, ωστόσο σύντομα τη «σκυτάλη» πήραν οι ίδιοι οι χορωδοί, οι οποίοι όχι μόνο χόρεψαν, αλλά με τη συνοδεία μουσικών οργάνων που είχαν φέρει μαζί τους, τραγούδησαν, μέσα από ένα πλούσιο ρεπερτόριο!

Τυχερή της όμορφης βραδιάς ήταν η κ. Αθανασία Αραμπατζόγλου, στην οποία «έπεσε» το φλουρί της πίτας. Το φλουρί αντιστοιχούσε σε ένα πανέμορφο γούρι, προσφορά του κοσμηματοπωλείου «Κωνσταντίνος Κόσμημα» και στο βιβλίο του Διονύση Σαββόπουλου με τίτλο, «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

H Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης κάνει...

0
Χορηγοί Δομής- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025. Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα...

Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

0
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου Ο...

H Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης κάνει...

0
Χορηγοί Δομής- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025. Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα...

Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

0
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου Ο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Κοπή πίτας από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων με Ρία Ελληνίδου
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Δημόσια Συζήτηση για το “Chersonisos Destination Branding”
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

H Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης κάνει τον απολογισμό της για το 2025 κι ευχαριστεί τους υποστηρικτές του έργου της.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χορηγοί Δομής- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025. Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα...

Χατζηδάκης: Διαρκής η προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων της κυβέρνησης – Αυτές είναι οι 30 μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται για το 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 και...

Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου Ο...

Ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση για τον κλάδο της τυροκομίας στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε τον οδικό χάρτη για την...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST