Ηράκλειο:Κοπή πίτας από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων με Ρία Ελληνίδου

Mέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Αρτεμίου (προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας) εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου

Την ετήσια εκδήλωσή της θα πραγματοποιήσει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και ώρα 22.00. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο διασκέδασης “Αναδρομές” στις Αρχάνες Ηρακλείου σε μια βραδιά όπου τη διασκέδαση αναλαμβάνει η γνωστή τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου και οι συνεργάτες της.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση, «στην εκδήλωση θα βραβευθούν: μέλη μας που με πράξεις τους ανέδειξαν το αξιόμαχο του Ηρακλειώτη Αστυνομικού και πήραν μεγάλη προβολή στην κοινωνία μας, τέκνα μελών μας που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτατες σχολές μέσω Πανελληνίων εξετάσεων αλλά και μέλη μας που προσφάτως αποστρατεύτηκαν.

Η Ένωσή μας μέσω του συνόλου των κερδών των ετήσιων εκδηλώσεων στέκεται ανελλιπώς κοντά σε συναδέλφους μας και μέλη των οικογενειών τους με σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά και συνδράμει στο έργο της τοπικής αστυνομίας με δωρεές σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό διατηρώντας τον η κερδοσκοπικό χαρακτήρα μας, φέρνοντας παράλληλα κοντά την τοπική κοινωνία με την τοπική αστυνομία.

Φέτος κατόπιν απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου μέρος των εσόδων θα διατεθούν για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Αρτεμίου (προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας) εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου».

H Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ρεθύμνης κάνει τον απολογισμό της για το 2025 κι ευχαριστεί τους υποστηρικτές του έργου της.

Χορηγοί Δομής- Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2025. Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα...

Χατζηδάκης: Διαρκής η προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων της κυβέρνησης – Αυτές είναι οι 30 μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται για το 2026

Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 και...

Ηράκλειο:Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου Ο...

Ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση για τον κλάδο της τυροκομίας στην Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε τον οδικό χάρτη για την...

