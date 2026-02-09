Αναζήτηση
ΡΕΘΥΜΝΟ

Αντίστροφη μέτρηση για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι – Αυξημένες οι πληρότητες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, οι απόκριες βρίσκονται στο επίκεντρο, με τον κόσμο να έχει κάνει τον προγραμματισμό του, κανονίζοντας εξορμήσεις για καρναβάλι και συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη χαλάρωση. Οι πόλεις και οι περιοχές που φιλοξενούν καρναβαλικές εκδηλώσεις καταγράφουν αυξημένη ζήτηση, καθώς ταξιδιώτες κάθε ηλικίας αναζητούν μια σύντομη απόδραση γεμάτη χρώμα, μουσική και ξέγνοιαστες στιγμές.

Το Πατρινό Καρναβάλι παραμένει κορυφαίος προορισμός με 95% πληρότητα, προσφέροντας φαντασμαγορικές παρελάσεις και πλούσιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Ισχυρή παρουσία στον αποκριάτικο χάρτη διατηρεί όμως και η πόλη του Ρεθύμνου που καταγράφει σημαντική άνοδο και εξελίσσεται σε έναν από τους πλέον δυναμικούς αποκριάτικους προορισμούς της χώρας. Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2026 επιστρέφει με κεντρικό μήνυμα «Γίνε, ζήσε, ντύσου ό,τι ονειρεύεσαι», προβάλλοντας αξίες όπως η αποδοχή, η συμπερίληψη και η ελευθερία της έκφρασης.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου με το Παιδικό και Εφηβικό Κυνήγι Θησαυρού και κορυφώνονται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Τότε, 32 καρναβαλικές ομάδες, 27 άρματα και περίπου 10.000 καρναβαλιστές αναμένεται να πλημμυρίσουν τους δρόμους της πόλης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις παιδικές δράσεις, καθώς το Κυνήγι Θησαυρού υπολογίζεται ότι θα προσελκύσει περίπου 900 παιδιά, συνδυάζοντας ψυχαγωγία και μάθηση. Οι πληρότητες αγγίζουν το 95%, με τις τιμές στο κέντρο της πόλης για οικογένειες να κυμαίνονται μεταξύ 700 και 1.000 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις, ενώ οικονομικότερες επιλογές υπάρχουν σε κοντινές περιοχές.

cretalive.grhttps://www.cretalive.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Σύλλόγος Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» έκοψε...

0
– Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και μέλη της κυβέρνησης στην...

Ρέθυμνο:Το πρόγραμμα του 11ου Φεστιβάλ Αντίβαρο

0
11ου Φεστιβάλ Αντίβαρου, που επιστρέφει και φέτος στην πόλη του...

Ο Σύλλόγος Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» έκοψε...

0
– Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας και μέλη της κυβέρνησης στην...

Ρέθυμνο:Το πρόγραμμα του 11ου Φεστιβάλ Αντίβαρο

0
11ου Φεστιβάλ Αντίβαρου, που επιστρέφει και φέτος στην πόλη του...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Σύλλόγος Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δημογραφικό: Βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα – Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όσο ο πληθυσμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία βαίνει...

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Χανιά:Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης ΄΄Οι Μάρτυρες του ΜαουτΧαουζεν΄΄στον ιστορικό Ναό Αγίου Αντωνίου Λάκκων.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ " ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ...

Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου: Δύο κακουργήματα και έξι εταιρείες στο επίκεντρο

ΠΚ team ΠΚ team -
«Ξεσκονίζονται» τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία. Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST