Αντίστροφη μέτρηση για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι – Αυξημένες οι πληρότητες

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, οι απόκριες βρίσκονται στο επίκεντρο, με τον κόσμο να έχει κάνει τον προγραμματισμό του, κανονίζοντας εξορμήσεις για καρναβάλι και συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη χαλάρωση. Οι πόλεις και οι περιοχές που φιλοξενούν καρναβαλικές εκδηλώσεις καταγράφουν αυξημένη ζήτηση, καθώς ταξιδιώτες κάθε ηλικίας αναζητούν μια σύντομη απόδραση γεμάτη χρώμα, μουσική και ξέγνοιαστες στιγμές.

Το Πατρινό Καρναβάλι παραμένει κορυφαίος προορισμός με 95% πληρότητα, προσφέροντας φαντασμαγορικές παρελάσεις και πλούσιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Ισχυρή παρουσία στον αποκριάτικο χάρτη διατηρεί όμως και η πόλη του Ρεθύμνου που καταγράφει σημαντική άνοδο και εξελίσσεται σε έναν από τους πλέον δυναμικούς αποκριάτικους προορισμούς της χώρας. Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2026 επιστρέφει με κεντρικό μήνυμα «Γίνε, ζήσε, ντύσου ό,τι ονειρεύεσαι», προβάλλοντας αξίες όπως η αποδοχή, η συμπερίληψη και η ελευθερία της έκφρασης.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου με το Παιδικό και Εφηβικό Κυνήγι Θησαυρού και κορυφώνονται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Τότε, 32 καρναβαλικές ομάδες, 27 άρματα και περίπου 10.000 καρναβαλιστές αναμένεται να πλημμυρίσουν τους δρόμους της πόλης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις παιδικές δράσεις, καθώς το Κυνήγι Θησαυρού υπολογίζεται ότι θα προσελκύσει περίπου 900 παιδιά, συνδυάζοντας ψυχαγωγία και μάθηση. Οι πληρότητες αγγίζουν το 95%, με τις τιμές στο κέντρο της πόλης για οικογένειες να κυμαίνονται μεταξύ 700 και 1.000 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις, ενώ οικονομικότερες επιλογές υπάρχουν σε κοντινές περιοχές.

