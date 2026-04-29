Αντίστροφη μέτρηση για τον 14ο Ποδηλατικό Γύρο Πεδιάδας-Την Κυριακή 3 Μαΐου στις 11:00 το πρωί

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, θα πραγματοποιηθεί ο 14ος Ποδηλατικός Γύρος Πεδιάδας που αποτελεί πλέον θεσμό αλλά και μια ξεχωριστή πρόταση γνωριμίας με τα χωριά και τις φυσικές ομορφιές του τόπου, με το ποδήλατο, ως εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης

Στην εν λόγω αθλητική δράση συμμετέχουν κάθε χρόνο πλήθος θεατών και ποδήλατών οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά, με αφετηρία τους Αποστόλους, θα διασχίσουν τα χωριά Σαμπάς, Ζωφόροι, Βόνη, Γαλατάς, καταλήγοντας στη λίμνη Λιβάδα στο Θραψανό, σε μια αξέχαστη βόλτα στην ανοιξιάτικη φύση. Η απόσταση είναι 15 χιλιόμετρα σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο, η συμμετοχή είναι δωρεάν ενώ για όσους δεν διαθέτουν ποδήλατο, υπάρχει δυνατότητα ενοικίασης, ωστόσο αυτό πρέπει να δηλωθεί στους Πολιτιστικούς Συλλόγους, μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου, στις 22:00.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τους Πολιτιστικοούς Συλλόγους Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Γαλατά και Θραψανού, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρειας Κρήτης και τη στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

