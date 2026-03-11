Απάτη με κρυπτονομίσματα: Δύο προφυλακίσεις – Ελεύθεροι με όρους τρεις κατηγορούμενοι

Συνεχίζονται οι απολογίες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα που αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών. Σήμερα πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή πέντε από τους συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα που φέρεται να εξαπάτησε επενδυτές αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μετά από πολύωρη διαδικασία απολογιών, δύο από τους κατηγορουμένους κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Τετάρτη, όταν θα παρουσιαστούν ενώπιον των δικαστικών αρχών και οι τρεις τελευταίοι από τους συνολικά 12 συλληφθέντες.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, δύο άνδρες και μία γυναίκα κρίθηκαν επίσης προφυλακιστέοι, ενώ ακόμη μία κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υπόθεση η παρουσία ατόμων από την Κρήτη είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς από τους 12 συλληφθέντες οι εννέα φέρονται να προέρχονται από περιοχές του νησιού, κυρίως από το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο.

Διεθνές κύκλωμα απάτης με «πλοκάμια» σε όλη την Ευρώπη

Σύμφωνα με το πολυσέλιδο διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση άρχισε να διερευνάται τον Δεκέμβριο του 2024, όταν πληροφορίες που έφτασαν στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα αξιόπιστες.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ομάδα ατόμων δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε απάτες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, με επιχειρησιακή βάση γραφεία στον νομό Ηρακλείου, προσελκύοντας πολίτες με την υπόσχεση γρήγορων και υψηλών κερδών.

Η πολύμηνη αστυνομική έρευνα αποκάλυψε, σύμφωνα με τις αρχές, μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, η οποία λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2019 και διέθετε σαφή ιεραρχική δομή και καταμερισμό ρόλων.

Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε με το μοντέλο της πυραμίδας (Ponzi scheme), αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους επενδυτές.

Έρευνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης οι αρχές προχώρησαν σε σειρά ανακριτικών ενεργειών, όπως:

άρση του απορρήτου επικοινωνιών

άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου

διεθνή αιτήματα δικαστικής συνδρομής

Παράλληλα εκδόθηκαν Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας προς χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Μάλτα, ενώ ζητήθηκε συνεργασία και από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία.

Η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των δικτύων Europol και Interpol συνέβαλε καθοριστικά στην ταυτοποίηση ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται και διαμένουν στο εξωτερικό.

Παράλληλα, από τη συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προέκυψε ότι κανένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν διέθετε άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, γεγονός που συνιστά παραβίαση του ευρωπαϊκού κανονισμού για τις αγορές κρυπτοστοιχείων.

Η δομή της οργάνωσης

Η έρευνα των αρχών κατέδειξε ότι το κύκλωμα διέθετε ηγετικό πυρήνα τεσσάρων ατόμων.

Στην κορυφή της ιεραρχίας φέρεται να βρισκόταν Ιταλός υπήκοος, ο οποίος παρουσιαζόταν ως ιδρυτής εταιρειών που δραστηριοποιούνταν από το Ντουμπάι και είχε κεντρικό ρόλο σε παρουσιάσεις και εκδηλώσεις προώθησης των επενδυτικών προγραμμάτων.

Δίπλα του φέρονται να βρίσκονταν συνεργάτες με ρόλους όπως:

συντονιστής του δικτύου στην Ελλάδα

διευθυντής πωλήσεων σε διεθνές επίπεδο

υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύου σε άλλες χώρες

Σε επόμενο επίπεδο λειτουργούσε ένα ευρύ δίκτυο στρατολόγησης νέων επενδυτών, με μέλη που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και στην Κρήτη.

Πώς λειτουργούσε η απάτη

Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν υποψήφιους επενδυτές υποσχόμενα υψηλές και «εγγυημένες» αποδόσεις από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Στην πραγματικότητα, τα χρήματα των επενδυτών δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά μετατρέπονταν σε εσωτερικά ψηφιακά tokens χωρίς πραγματική αξία.

Κεντρική πρακτική της οργάνωσης ήταν η συνεχής αλλαγή ονομασίας των επενδυτικών πλατφορμών, ώστε όταν ένα σχήμα κατέρρεε να δημιουργείται νέο, στο οποίο μεταφέρονταν τα υπόλοιπα των επενδυτών.

Με αυτόν τον τρόπο τα θύματα διατηρούσαν την ψευδαίσθηση ότι τα χρήματά τους εξακολουθούσαν να υπάρχουν και συχνά επένδυαν ακόμη περισσότερα.

Η στρατολόγηση νέων μελών γινόταν μέσω ομάδων σε εφαρμογές όπως Telegram και Viber, όπου διοργανώνονταν διαδικτυακές παρουσιάσεις και σεμινάρια. Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν μπόνους για κάθε νέο επενδυτή που ενέτασσαν στο δίκτυο, δημιουργώντας ένα σύστημα πολυεπίπεδου μάρκετινγκ (MLM) που στην πράξη λειτουργούσε ως πυραμίδα.

Παράνομο όφελος εκατομμυρίων ευρώ

Η οικονομική ανάλυση των αρχών έδειξε ότι μόνο τα μέλη της οργάνωσης που έχουν ταυτοποιηθεί φέρεται να αποκόμισαν παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 14,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η πραγματική ζημία εκτιμάται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Ενδεικτικά:

από 19 καταγεγραμμένες καταθέσεις θυμάτων η ζημία φτάνει τα 204.900 ευρώ ,

ενώ από συνομιλίες προκύπτει ζημία άνω των 556.000 ευρώ για ακόμη 54 άτομα.

Σε διεθνές επίπεδο, το δίκτυο που συνδέεται με την υπόθεση φέρεται να διακίνησε πάνω από 176 εκατομμύρια δολάρια.

Η αστυνομική επιχείρηση

Η αποδόμηση της οργάνωσης κορυφώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαρτίου 2026, όταν πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με ταυτόχρονες έρευνες σε:

Ηράκλειο

Ρέθυμνο

Αττική

Ηγουμενίτσα

Στην επιχείρηση συμμετείχαν κλιμάκια της Οικονομικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή των τοπικών αστυνομικών διευθύνσεων και ειδικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την εξέταση ψηφιακών πειστηρίων.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τη δράση του κυκλώματος.