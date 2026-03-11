«Ηράκλειο, η Πόλη Μας» : Σε ασφυξία οδηγείται το κέντρο του Ηρακλείου από την κατάργηση στάθμευσης στα Ενετικά Τείχη

Σε ασφυξία οδηγείται το κέντρο του Ηρακλείου από την κατάργηση στάθμευσης στα Ενετικά Τείχη – Κλείνουν εκατοντάδες θέσεις χωρίς καμία εναλλακτική λύση.

Με αφορμή την εφαρμογή της απαγόρευσης στάθμευσης στην τάφρο των Ενετικών Τειχών, η οποία δημιουργεί ένα άμεσο και ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα για τη λειτουργία της πόλης και την καθημερινότητα των πολιτών, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό.

Η παράταξη «Ηράκλειο, η Πόλη Μας» ξεκαθαρίζει ότι η προστασία των Ενετικών Τειχών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Πρόκειται για ένα μνημείο ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που ανήκει σε όλους τους πολίτες και οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε και να προστατεύουμε.

Όμως η διοίκηση μιας σύγχρονης πόλης δεν μπορεί να ασκείται με αιφνιδιαστικές απαγορεύσεις χωρίς προηγουμένως να έχουν δημιουργηθεί ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις.

Η άμεση κατάργηση εκατοντάδων θέσεων στάθμευσης στην τάφρο των Τειχών, χωρίς την ταυτόχρονη λειτουργία νέων χώρων στάθμευσης, οδηγεί το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου σε κυκλοφοριακή και λειτουργική ασφυξία.

Κάτοικοι, εργαζόμενοι, επαγγελματίες και επισκέπτες καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα χωρίς καμία οργανωμένη πρόβλεψη για το πού θα κατευθυνθεί ο μεγάλος όγκος των οχημάτων που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνταν από τους συγκεκριμένους χώρους.

Το ερώτημα είναι απλό και συγκεκριμένο: Πού θα σταθμεύουν από την επόμενη ημέρα όλα αυτά τα οχήματα από την επόμενη ημέρα;

Η Δημοτική Αρχή είχε χρόνο στη διάθεσή της για να προετοιμάσει την πόλη για αυτή την εξέλιξη ώστε:

• να δημιουργήσει νέους χώρους στάθμευσης,

• να αξιοποιήσει δημοτικά οικόπεδα,

• να σχεδιάσει υπόγεια ή περιφερειακά πάρκινγκ και

• να οργανώσει σύγχρονους τρόπους πρόσβασης στο κέντρο.

Δυστυχώς τίποτα από αυτά δεν έχει προχωρήσει στον βαθμό που απαιτεί η πραγματικότητα της πόλης.

Αντί για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, η πόλη βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια απόφαση “ξαφνικού θανάτου” που μεταφέρει το πρόβλημα στους πολίτες και στην τοπική αγορά.

Η νομιμότητα είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων και πρέπει να εφαρμόζεται.

Δεν μπορεί όμως να εφαρμόζεται με τρόπο που τελικά τιμωρεί τους πολίτες για την απουσία σχεδιασμού της δημοτικής διοίκησης.

Η παράταξη «Ηράκλειο, η Πόλη Μας» καλεί τη Δημοτική Αρχή:

• να παρουσιάσει άμεσα συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση του προβλήματος στάθμευσης στο κέντρο της πόλης,

• να διεκδικήσει μεταβατική περίοδο μέχρι να δημιουργηθούν εναλλακτικές υποδομές,

• να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην αξιοποίηση διαθέσιμων δημοτικών χώρων για οργανωμένους χώρους στάθμευσης,

• και να καταθέσει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας για το ιστορικό κέντρο.

Το Ηράκλειο δεν μπορεί να λειτουργεί με αποσπασματικές αποφάσεις και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό.

Η πόλη χρειάζεται λύσεις που θα προστατεύουν την ιστορική της κληρονομιά, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν ότι το κέντρο της παραμένει ζωντανό, προσβάσιμο και λειτουργικό για κατοίκους, εργαζόμενους, επαγγελματίες και επισκέπτες.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει πλέον να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει άμεσα απαντήσεις σε ένα πρόβλημα που ήδη εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα καθημερινότητας για το Ηράκλειο.