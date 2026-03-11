Ηράκλειο: Συλλήψεις μαθητών και γονέων μετά από έκρηξη σε σχολική αυλή

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου περιστατικό που σημειώθηκε σε γυμνάσιο της πόλης, όπου ενεργοποιήθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός μέσα στον χώρο του σχολείου.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ανήλικων μαθητών, οι οποίοι φέρονται να κατασκεύασαν και να ενεργοποίησαν τον μηχανισμό στην αυλή του σχολείου το βράδυ της Δευτέρας. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μαθητές φέρεται να παρακολούθησαν σχετικό βίντεο σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονταν, επιχείρησαν να κατασκευάσουν τον δικό τους αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Η έκρηξη στην αυλή του σχολείου

Ο μηχανισμός τοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου κατά τις βραδινές ώρες και ενεργοποιήθηκε λίγο αργότερα. Παρότι σημειώθηκε έκρηξη, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε καταγράφηκαν υλικές ζημιές.

Όπως έγινε γνωστό, η αυτοσχέδια κατασκευή περιλάμβανε μικρές φιάλες υγραερίου (γκαζάκια), μπουκάλι με οινόπνευμα και φωτοβολίδα, συνδυασμός που σύμφωνα με τις αρχές θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Το επόμενο πρωί, όταν εντοπίστηκαν τα υπολείμματα της έκρηξης στον χώρο του σχολείου, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί μαζί με πυροτεχνουργό της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι εξέτασαν τα ευρήματα και επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα του περιστατικού.

«Θα μπορούσε να είχε συμβεί τραγωδία»

Εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι του σχολείου δήλωσαν έντονα ανήσυχοι όταν ενημερώθηκαν για τη φύση του μηχανισμού.

Όπως ανέφερε εργαζόμενος της σχολικής μονάδας:

«Από τους αστυνομικούς πληροφορηθήκαμε ότι η κατασκευή ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα και φωτοβολίδα. Αν κάτι είχε πάει στραβά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια σοβαρή τραγωδία στο σχολείο».

Η έρευνα των αρχών

Η αστυνομική έρευνα φέρεται να βασίστηκε και σε υλικό από κάμερες ασφαλείας, όπου καταγράφονται τρία νεαρά άτομα να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου, πηδώντας τα κάγκελα, και να κατευθύνονται προς την αυλή, όπου τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους ανήλικους που εμπλέκονται στο περιστατικό και προχώρησαν στις σχετικές συλλήψεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η φερόμενη εξήγηση που έδωσε ένας από τους μαθητές, όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ανέφερε στους εκπαιδευτικούς:

«Είδαμε ένα βίντεο στο διαδίκτυο και αποφασίσαμε να κάνουμε το ίδιο».

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πλέον αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της Δικαιοσύνης, ενώ το περιστατικό έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από την επίδραση επικίνδυνων διαδικτυακών περιεχομένων στους ανήλικους και την ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας και της ενημέρωσης.