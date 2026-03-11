Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση καθηγήτριας που φέρεται να δεχόταν bullying

Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης σχετικά με την υπόθεση εκπαιδευτικού η οποία έχασε τη ζωή της το περασμένο Σάββατο έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε καταγγείλει ότι δεχόταν εκφοβισμό από ομάδα μαθητών στο σχολείο όπου δίδασκε.

Την εντολή για τη διερεύνηση της υπόθεσης έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσιεύματα αλλά και αναφορές που είχε καταθέσει η ίδια η εκπαιδευτικός προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές. Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως σε αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως.

Καταγγελίες για περιστατικά εκφοβισμού μέσα στην τάξη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός είχε συντάξει τρισέλιδη αναφορά, στην οποία περιέγραφε συγκεκριμένα περιστατικά εκφοβισμού που, όπως υποστήριζε, βίωνε από ορισμένους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να έκανε λόγο για περιστατικό κατά το οποίο, ενώ έγραφε στον πίνακα, μαθητές της πέταξαν γεμάτο μπουκάλι νερού στην πλάτη, καθώς και ένα βαρύ βιβλίο. Στην ίδια αναφορά ζητούσε τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας στο σχολείο, όπως παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου τύπου X-Ray.

«Της πετούσαν μπουκάλια και την κορόιδευαν»

Ο δικηγόρος της οικογένειας της εκλιπούσας εκπαιδευτικού, Χαράλαμπος Αποστολίδης, ανέφερε ότι υπάρχουν μαρτυρίες για επαναλαμβανόμενα περιστατικά παρενόχλησης μέσα στη σχολική αίθουσα.

Όπως δήλωσε, «σε συγκεκριμένο τμήμα μαθητές φέρονται να της πετούσαν μπουκάλια με νερό και σοκολατούχο γάλα, να μπλοκάρουν την πόρτα της τάξης με θρανία ώστε να μην μπορεί να βγει, ενώ συχνά την ειρωνεύονταν βγάζοντας κραυγές ζώων».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η εκπαιδευτικός αντιμετώπιζε προβλήματα και στο εργασιακό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για αντισυναδελφική συμπεριφορά από προϊσταμένους και συναδέλφους.

Παραπομπή σε υγειονομική επιτροπή

Σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο της οικογένειας, η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή έπειτα από καταγγελίες μαθητών ότι δεν ανταποκρινόταν σωστά στα καθήκοντά της, χωρίς –όπως υποστηρίζεται– να έχει προηγηθεί πειθαρχική έρευνα.

Η ίδια φέρεται να είχε απαντήσει στις κατηγορίες, καταθέτοντας μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση, ενώ είχε απευθυνθεί και στο Υπουργείο Παιδείας, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και σε άλλους αρμόδιους φορείς.

Στις αναφορές της ζητούσε, μεταξύ άλλων, μόνιμη αστυνομική παρουσία στο σχολείο, εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου αντικειμένων με ακτίνες Χ και παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας.

Η αντίδραση του Συλλόγου Γονέων

Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια της εκπαιδευτικού, απορρίπτοντας ωστόσο τους ισχυρισμούς ότι οι μαθητές ασκούσαν bullying.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η διακίνηση ατεκμηρίωτων ισχυρισμών οδηγεί σε δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών και των οικογενειών τους, ενώ επισημαίνεται ότι οι γονείς επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος σε περίπτωση που συνεχιστούν, όπως υποστηρίζουν, ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές.

Οι γονείς υπογραμμίζουν ότι η διερεύνηση των γεγονότων και η απόδοση ευθυνών πρέπει να γίνει μέσω των θεσμικών διαδικασιών και των αρμόδιων αρχών, και όχι μέσα από δημόσιες κατηγορίες στα μέσα ενημέρωσης ή στα κοινωνικά δίκτυα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, ενώ η έρευνα αναμένεται να εξετάσει όλα τα στοιχεία και τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί.