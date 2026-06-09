ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Αποχαιρετιστήρια θεατρική παράσταση των μαθητών της ΣΤ’ τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Η Κατάρα του Κουλιέντσικοφ»

Αποχαιρετιστήρια θεατρική παράσταση των μαθητών της ΣΤ’ τάξης
του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων

Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, ώρα 7.30 μ.μ., Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Η ΣΤ’ τάξη του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων αποχαιρετά τη σχολική ζωή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μία θεατρική παράσταση, βασισμένη στο θεατρικό έργο του Νηλ Σάϊμον «Οι ηλίθιοι», την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, ώρα 7.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
«Η Κατάρα του Κουλιέντσικοφ»

Ένα ταξίδι γέλιου, παρεξηγήσεων και…κατάρας!
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Είσοδος ελεύθερη.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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