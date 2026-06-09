«Η Κατάρα του Κουλιέντσικοφ»
Αποχαιρετιστήρια θεατρική παράσταση των μαθητών της ΣΤ’ τάξης
του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων
Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, ώρα 7.30 μ.μ., Πνευματικό Κέντρο Χανίων
Η ΣΤ’ τάξη του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων αποχαιρετά τη σχολική ζωή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μία θεατρική παράσταση, βασισμένη στο θεατρικό έργο του Νηλ Σάϊμον «Οι ηλίθιοι», την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, ώρα 7.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
«Η Κατάρα του Κουλιέντσικοφ»
Ένα ταξίδι γέλιου, παρεξηγήσεων και…κατάρας!
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