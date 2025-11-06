Απόφαση ΦΣ Εστίων Πολυτεχνείου Κρήτης :ΩΣ ΕΔΩ! Πτυχία με αξία – δωρεάν σπουδές Όχι υποβάθμιση και διαγραφές

Πανελλαδικά Συλλαλητήρια την Πέμπτη 6 Νοέμβρη

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα και οι φοιτητές εκπέμπουμε “SOS” για τις σπουδές, τα πτυχία μας και την εργασιακή μας προοπτική, την κατάσταση στα πανεπιστήμια!

Για αυτό βγήκαμε στο δρόμο στην Πανελλαδική απεργία απεργία στις 14/10 στέλνοντας μήνυμα ότι οι φοιτητές μαζί με τους εργαζόμενους απρρίπτουμε την πολιτική της κυβέρνησης για τις 13ωρες δουλειάς και την εμπορευτοποίηση και υποβάθμιση των σπουδών μας!

Τώρα συνεχίζουμε πιο μαζικά-συντονισμένα- αγωνιστικά!

Οι φοιτητικοί σύλλογοι της χώρας βγαίνουμε στο δρόμο:

 Γιατί οι σχολές μας στενάζουν από τις συνέπειες της μεγάλης υποχρηματοδότησης και λειτουργούν σε οριακή κατάσταση, ενώ η διαλυμένη φοιτητική μέριμνα έχει οδηγήσει χιλιάδες φοιτητές-τριες σε οικονομικό αδιέξοδο με το τεράστιο κόστος σπουδών στο έδαφος της μεγάλης ακρίβειας! Μεγάλες ελλείψεις καθηγητών, υποβαθμισμένες υποδομές, προβλήματα με τη σίτιση και τις μεταφορές.

Με τον αγώνα μας για άλλη μία χρονιά καταφέραμε να επανέλθει η μηνιαία κάρτα μεταφορών στα 19€ και συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την περαιτέρω μείωση της, πλάι με τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ για τους οποίους ακόμα δεν υπάρχει φοιτητική κάρτα.!! Δεν δεχόμαστε οι ανάγκες μας να καλύπτονται με το σταγονόμετρο!

Αποκαλυπτικό είναι όμως παράλληλα το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει στην πολιτική των κατευθύνσεων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την περικοπή κοινωνικών δαπανών για την παιδεία ώστε να δοθούν στους πολεμικούς εξοπλισμούς και τις επιχειρηματικές μπίζνες!

Την ίδια στιγμή ακόμα μέχρι και σήμερα δεκάδες θέσεις στις εστίες μένουν κενές (όταν αυτές δεν καλύπτουν ούτε το 6% των φοιτητών) λόγο των απαράδεκτων κριτηρίων που έχει θέσει η πρυτανεία, αφού μπαίνει στην λογική κόστους-οφέλους και διαχείρισης μιας κατάστασης υποβάθμισης, κόντρα στα αιτήματα των φοιτητών που διεκδικούν ενισχυμένη πολιτική μέριμνας και όχι οι εστίες να είναι πεδίο ακαδημαϊκού ανταγωνισμού και διαγωνισμού φτώχιας.

 Γιατί διεκδικούμε πτυχία με αξία ενάντια στην πολιτική υποβάθμισης της αξίας των πτυχίων μας με το μεγάλο παζάρι πτυχίων από τα ιδιωτικά «Πανεπιστήμια» supermarket, και τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την απόσπαση των πτυχίων από την άσκηση του επαγγέλματος με στόχο την διαμόρφωση ενός «φθηνού» και «ευέλικτου» εργατικού δυναμικού με συμπιεσμένα τα δικαιώματά σύμφωνα με τις ορέξεις των εργοδοτών!

 Γιατί δεν θα επιτρέψουμε να διαγραφούν οι κόποι και οι θυσίες εμάς και των οικογενειών μας με τον άδικο και ταξικό νόμο των διαγραφών που απειλεί χιλιάδες ενεργούς φοιτητές-τριες που προσπαθούν να πάρουν το πτυχίο τους και «σκοντάφτουν» στα εμπόδια που θέτει αυτή η πολιτική! Η κυβέρνηση ας αφήσει τα παραμύθια αποπροσανατολισμού, οι φοιτητές δεν είμαστε αιώνιοι αλλά αβοήθητοι και για αυτό απαιτούμε μέτρα στήριξης στις σπουδές μας αφού σχεδόν 1 στους 2 να εργάζεται για να ανταπεξέλθει στις σπουδές του χωρίς καμία πρόβλεψη στήριξης.

 Γιατί δεν δεχόμαστε η έρευνα, οι υποδομές και η επιστήμη μας να αξιοποιείται για τους πολεμικούς σκοπούς όπως συμβαίνει με τα προγράμματα συνεργασίας διαφόρων ελληνικών ΑΕΙ από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη με το ΝΑΤΟ και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

 Γιατί οι νέοι και οι νέες δεν ξεχνάμε και δεν συγχωρούμε, συνεχίζοντας να είμαστε στο δρόμο του αγώνα για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, να ανατραπεί η πολιτική που θυσιάζει ανθρώπινες ζωές για τα κέρδη των ομίλων

Τώρα είναι ώρα αγώνα ! Ή τα κέρδη τους ή οι σπουδές μας!

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι η καταστολή δεν θα περάσει! Ξέρουμε ότι θέλει να καλλιεργήσει κλίμα τρομοκρατίας απέναντι στους δίκαιους αγώνες των εργαζόμενων και της νεολαίας.

Η ένταση του αυταρχισμού πραγματοποιείται στο έδαφος της ολομέτωπη επίθεσης στα δικαιώματά μας, την πολεμική εμπλοκή και τη συγκάλυψη των εγκλημάτων αυτού του συστήματος του κέρδους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντείνεται η συζήτηση για πειθαρχικά στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και αυτό το σκοπό έρχονται να εξυπηρετήσουν τα πειθαρχικά συμβούλια!

Μόνο με το συλλογικά οργανωμένο αγώνα μπορούμε να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες για ένα σύγχρονο αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο, ανοιχτό στη συλλογική συζήτηση και διακίνηση των ιδεών, για πτυχία με αξία και σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα.

Για αυτούς τους λόγους οι Φοιτητικοί Σύλλογοι που συνυπογράφουμε το κοινό αυτό ψήφισμα παίρνουμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε σειρά αγωνιστικών κινητοποιήσεων κλιμακώνοντας με συλλαλητήρια την Πέμπτη 6 Νοέμβρη σε όλες τις πόλεις της χώρας μαζί με τους μαθητές!

Διεκδικούμε

• Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες των πανεπιστημίων σε καθηγητές, προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό.

• Πτυχία με αξία μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος.

• Όχι στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια! Να καταργηθεί ο νόμος Πιερρακάκη που έχει απορρίψει η πανεπιστημιακή κοινότητα.

• Μέτρα στήριξης όλων των φοιτητών και ιδιαίτερα όσων εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους. Να μην διαγραφεί κανείς φοιτητής που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του!

• Κατάργηση του κατάπτυστου νόμου των διαγραφών και όλων των προηγούμενων αντιεκπαιδευτικών νόμων.

• Κατασκευή νέων σύγχρονων εστιών στην ευθύνη του κράτους, χωρίς ΣΔΙΤ και ενοίκια για όλους.

• Ποιοτικές υπηρεσίες και μόνιμο προσωπικό για τις εστίες, χωρίς εγγυήσεις και χαράτσια και χωρίς την κερδοσκοπική δράση των εργολάβων στην λειτουργία τους.

• Δωρεάν ποιοτική σίτιση για όλους τους φοιτητές

• Δωρεάν μετακίνηση και internet για όλους. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη της φοιτητικής στέγης στο κοινωνικό τιμολόγιο. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.

• Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη. Να καταργηθούν οι απαράδεκτοι «κόφτες».

• Ούτε σκέψη για μέτρα καταστολής, κάμερες και τουρνικέ που δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια στις σχολές. Είμαστε φοιτητές και όχι εγκληματίες! Πανεπιστήμια ανοιχτά, της μάθησης, της συζήτησης και της ουσιαστικής ακαδημαϊκής ελευθερίας και όχι καταστολής και αυταρχισμού.

• Λεφτά για την παιδεία όχι για τους πολέμους. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τους σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

• Καμία συνεργασία ελληνικών Πανεπιστημίων με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και το ΝΑΤΟ. Επιστήμη και έρευνα στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών και όχι των ιμπεριαλιστικών πολέμων

Όλοι την Πέμπτη 6 Νοέμβρη στις 10:00πμ στην Πλ. Δημοτικής Αγοράς, μαζί με τους μαθητές και τα σωματεία των εκπαιδευτικών!