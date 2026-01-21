Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Μπλόκου Μεγάλων Χωραφιων:Ο αγώνας μας συνεχίζεται! Είμαστε νικητές!

Με μαζική συμμετοχή αγροτοκτηνοτροφικά και μελισσοκόμων πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο Μπλόκο των Μεγάλων Χωραφιών!!!

Ο αγώνας μας συνεχίζεται! Είμαστε νικητές!

Οι φετινές μεγαλειώδης αγροτικές κινητοποιήσεις βγάζουν τους αγρότες,τους κτηνοτρόφους , τους αλιείς ,τους μελισσοκόμους πιο δυνατούς! Είμαστε νικητές γιατί παλέψαμε ενωμένοι από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. 62 μπλόκα λειτουργούσαμε και αποφασίζαμε σαν ένα μπλόκο.

Είμαστε νικητές γιατί απέτυχε η κυβέρνηση να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας. Ο ελληνικός λαός στάθηκε εδώ και 50 μέρες δίπλα στον αγώνα μας.

Είμαστε νικητές γιατί απέτυχε η προσπάθεια της κυβέρνησης να μας διασπάσει!

Από την πίεση των μπλόκων,των χιλιάδων τρακτέρ σε όλη την χώρα η κυβέρνηση αναγκάστηκε και πραγματοποίησε συνάντηση με τους πραγματικούς αγωνιζόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους των μπλόκων

Απέτυχε η προσπάθεια της να παρουσιάσει σαν διάλογο ένα κακοστημενο σόου με τα δικά της παιδιά,με κομματικά στελέχη της ΝΔ,που παρουσιάστηκαν δήθεν σαν εκπρόσωποι των αγροτών

Είμαστε νικητές γιατί απόσπασαμε έστω κάποιες δεσμεύσεις για αφορολογητο πετρέλαιο και μείωση στην τιμή του αγροτικού ρεύματος.

Αποδείχτηκε για ακόμα μια φορά ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος,μόνο αυτός που δεν γίνεται.

Παρόλα αυτά τα αιτήματα μας ,παρόλο που όπως λέει η κυβέρνηση είναι δίκαια, δεν ικανοποιούνται ,γιατί πάνω από όλα η κυβέρνηση λειτουργεί για την ικανοποίηση των κερδών των βιομηχάνων , των εφοπλιστών ,των μεγαλεμπορων.

Για αυτούς υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για να εξασφαλιστουν τα κέρδη τους!!

Για τους βιοπαλαιστες αγροτες και κτηνοτρόφους δεν υπάρχουν περιθώρια ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε στα χωριά μας και να καλλιεργήσουμε την γη μας!

Η ικανοποίηση των αιτημάτων μας ,βρίσκει εμπόδιο ,όπως είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στους κανόνες της ΕΕ ,στην Κοινή Αγροτική Πολιτική ,που κομμάτι της είναι η συμφωνία Mercosur, που θα οδηγήσει στο ξεκλήρισμα μας.

Η ίδια πολιτική είναι αυτή που δεν επιτρέπει τον εμβολιασμό των προβάτων απέναντι στην ευλογία γιατί θα ισχύουν τα συμφέροντα των βιομηχάνων και των μεγάλο εξαγωγέων της φέτας.

Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί γιατί είναι αγώνας επιβίωσης!!!

Η Γενική συνέλευση του Μπλόκου Μεγάλων Χωραφιών Χανίων αποφάσισε:

1) Οργάνωση μεγάλου συλλαλητηρίου την Πέμπτη 22/1 στις 6:30 στην Δημοτική Αγορά. Η προσυγκέντρωση των αγροτοκτηνοτροφων του Νομού θα γίνει στις 5μ.μ στο Μπλόκο Μεγάλων Χωραφιών όπου θα κατευθυνθούμε στην πόλη των Χανίων με τα αγροτικά μας αυτοκίνητα! Την ίδια μέρα θα σταματήσει η λειτουργία του Μπλόκου. Συνεχίζουμε τον αγώνα με κινητοποιήσεις και γενικές συνελεύσεις σε κάθε χωριό σε όλο τον Νομό.

2) Συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπης των Μπλόκων την ερχόμενη βδομάδα, όπου θα αποφασιστεί ο τρόπος της συνέχισης των κινητοποιήσεων μας. Ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο Πανελλαδικης κινητοποίης στην Αθήνα. Οσοι ήταν στην συνέλευση του Μπλόκου συμφώνησαν στην πρόταση αυτή.

3) Καλούμε σε στήριξη του αγώνα μας όλους τους εργαζόμενους ,την νεολαία, τους επαγγελματίες του Νομού Χανίων !!

Όλοι την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 6:30 μ.μ στην Πλατεία Δημοτικής Αγορας!!!

Προσυγκέντρωση των αγροτοκτηνοτροφων 5 μ.μ στο Μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια!