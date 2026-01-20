ΒΙΒΛΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

“Το κόκκινο νήμα – Υγεία, Κοινωνία, Πολιτική”: Παρουσιάζεται στο Ηράκλειο το βιβλίο του Α. Ξανθού

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Tη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.

Το βιβλίο του Ανδρέα Ξανθού με τίτλο «Το κόκκινο νήμα – Υγεία, Κοινωνία, Πολιτική» παρουσιάζεται τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στις 6.30 μ.μ., στη δημοτική αίθουσα “Ανδρόγεω” στο Ηράκλειο.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το βιβλιοπωλείο Ανάλογιο και οι εκδόσεις Θεμέλιο.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Παναγιώτης Αγγουριδάκης, αναπληρωτής καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Σπύρος Δανέλλης, περιφερειακός σύμβουλος και πρώην βουλευτής και ευρωβουλευτής, ο Αλέξανδρος Καφετζάκης, αγγειοχειρουργός στο ΠΑΓΝΗ και πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου, καθώς και ο Κώστας Φωτάκης, πρώην αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει η δημοσιογράφος Φάνη Καλαθάκη.

Η παρουσίαση είναι ανοιχτή στο κοινό.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αυτός είναι ο οδικός χάρτης για την...

0
Ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση για τον κλάδο της τυροκομίας από...

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για αύριο

0
Σε καθεστώς ετοιμότητας τίθενται οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη,...

Αυτός είναι ο οδικός χάρτης για την...

0
Ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση για τον κλάδο της τυροκομίας από...

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για αύριο

0
Σε καθεστώς ετοιμότητας τίθενται οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αυτός είναι ο οδικός χάρτης για την αναγέννηση της Κρητικής Τυροκομίας
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΕΝΦΙΑ 2026: Το «παράθυρο» στο Ε9 που κόβει φόρο πριν έρθει το εκκαθαριστικό

ΠΚ team ΠΚ team -
Έως το τέλος του μήνα οι διορθώσεις στο Ε9...

Αυτός είναι ο οδικός χάρτης για την αναγέννηση της Κρητικής Τυροκομίας

ΠΚ team ΠΚ team -
Ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβαση για τον κλάδο της τυροκομίας από...

Νέες μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών το 2026: Το “πακέτο” 30 μεταρρυθμίσεων που φέρνει η κυβέρνηση

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Επικρατείας παρουσίασαν...

Κόλαφος ο Επίτροπος Γεωργίας: Υπήρχαν Ευρωπαϊκά κονδύλια για την Κρητική ελιά αλλά η Κυβέρνηση δεν έκανε καν αίτημα

ΠΚ team ΠΚ team -
Πλήρης εγκατάλειψη των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης - Αναλυτικά η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST