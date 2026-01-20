“Το κόκκινο νήμα – Υγεία, Κοινωνία, Πολιτική”: Παρουσιάζεται στο Ηράκλειο το βιβλίο του Α. Ξανθού

Tη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.
Το βιβλίο του Ανδρέα Ξανθού με τίτλο «Το κόκκινο νήμα – Υγεία, Κοινωνία, Πολιτική» παρουσιάζεται τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στις 6.30 μ.μ., στη δημοτική αίθουσα “Ανδρόγεω” στο Ηράκλειο.
Την εκδήλωση διοργανώνουν το βιβλιοπωλείο Ανάλογιο και οι εκδόσεις Θεμέλιο.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Παναγιώτης Αγγουριδάκης, αναπληρωτής καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Σπύρος Δανέλλης, περιφερειακός σύμβουλος και πρώην βουλευτής και ευρωβουλευτής, ο Αλέξανδρος Καφετζάκης, αγγειοχειρουργός στο ΠΑΓΝΗ και πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου, καθώς και ο Κώστας Φωτάκης, πρώην αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας.
Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει η δημοσιογράφος Φάνη Καλαθάκη.
Η παρουσίαση είναι ανοιχτή στο κοινό.
