Απόφαση σοκ: Διώχνουν πυροσβέστες εκτός Κρήτης λίγο πριν την αντιπυρική περίοδο

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος κρίνει ότι η Κρήτη έχει υπεράριθμο προσωπικό!

Αναστάτωση και θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος να κηρύξει το νομό Ηρακλείου ως υπεράριθμο!

Η συγκεκριμένη διαταγή, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβάλει τη μετακίνηση πυροσβεστών από το Ηράκλειο σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νομού κρίθηκε ότι υπερβαίνει τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού για τις ανάγκες της.

Η απόφαση αυτή, η οποία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την παρουσίαση του επιστημονικού εργαλείου που κατατάσσει την Κρήτη, και ειδικότερα τον νομό Ηρακλείου, στις «κόκκινες» περιοχές κινδύνου για πυρκαγιές, προκαλεί έντονα ερωτήματα. Μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές, λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας και των καιρικών συνθηκών, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει μια σοβαρή έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, τη στιγμή που τα υπόλοιπα νησιά και περιοχές της χώρας ενδέχεται να λάβουν ενισχύσεις από το Ηράκλειο.

Αυτό το μέτρο, σύμφωνα με αρκετούς γνωρίζοντες, φανερώνει την απόγνωση του συστήματος και την ανάγκη να ανακατανείμει το προσωπικό σε περιοχές που θεωρούνται πιο “ήρεμες”, αφήνοντας το Ηράκλειο να καλύψει το βάρος των πυροσβεστικών αναγκών του νησιού και άλλων περιοχών. Όπως επισημαίνουν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των πυροσβεστών, η απόφαση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το δυσάρεστο γεγονός ότι το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικότερα, αναγκάζονται να γίνουν «αιμοδότες» για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ακόμα και όταν το ίδιο το νησί βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η κατάσταση στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού είναι τεταμένη. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις προσπαθούν να αναδείξουν τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί αυτή η απόφαση, επισημαίνοντας ότι θα φέρει περισσότερα προβλήματα από όσα σκοπεύει να λύσει. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 11 πυροσβέστες του νομού Ηρακλείου θα κληθούν να μετατεθούν εκτός περιοχής, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν συνάδελφοί τους από το Ηράκλειο που υπηρετούν σε άλλες περιοχές και θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στον τόπο καταγωγής τους, ενισχύοντας τις δυνάμεις εκεί που είναι πραγματικά αναγκαίο.

Η αναστάτωση αυτή πρόκειται να κορυφωθεί τον Μάιο, όταν και αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις, αν η απόφαση παραμείνει σε ισχύ. Στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που μας μίλησαν, τόνισαν ότι η απόφαση αυτή είναι λανθασμένη και θα πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί από την ηγεσία του Σώματος. Καλούν την πολιτική και φυσική ηγεσία να τροποποιήσει ή ακόμη και να αποσύρει τη διαταγή, πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεγκτη, με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια του νησιού και της χώρας γενικότερα.

Οι πυροσβέστες, που καθημερινά μάχονται με τις φλόγες και τις φυσικές καταστροφές, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις συνέπειες αυτής της απόφασης, η οποία ενδέχεται να αφήσει εκτεθειμένη την Κρήτη σε ενδεχόμενες μεγάλες πυρκαγιές, αφού η αποδυνάμωση της τοπικής πυροσβεστικής δύναμης σημαίνει λιγότερες δυνάμεις για την έγκαιρη επέμβαση και την προστασία των πολιτών.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Τέμπη: Ξεκινούν στις 21 Φεβρουαρίου οι πρώτες εκταφές
Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από Παρασκευή: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την Κρήτη
e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, λόγω θανάτου, γήρατος και αναπηρίας. Πραγματοποιήθηκε...

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από Παρασκευή: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε τροχιά έντονης μεταβολής εισέρχεται ο καιρός τις επόμενες...

Τέμπη: Ξεκινούν στις 21 Φεβρουαρίου οι πρώτες εκταφές

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας είχε λάβει την απόφαση εκταφής...

Μανώλης Κονταρός: «Αυτοκτόνησα όταν σταμάτησα τις θεραπείες» – Η εξομολόγηση για το καροτσάκι και η νέα μάχη

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Μανώλης Κονταρός, μιλώντας...

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

