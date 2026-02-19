Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από Παρασκευή: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την Κρήτη

Σε τροχιά έντονης μεταβολής εισέρχεται ο καιρός τις επόμενες ώρες, καθώς ενεργό ψυχρό μέτωπο αναμένεται να διασχίσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προκαλώντας ισχυρά φαινόμενα. Για την εξέλιξη αυτή έχει εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η διέλευση βαρομετρικού χαμηλού θα φέρει έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από την Παρασκευή έως και το Σάββατο. Όπως αναφέρει, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, ενώ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ. Παράλληλα, λόγω του ήδη κορεσμένου εδάφους, αυξάνεται ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Στην Κρήτη, το σκηνικό θα παραμείνει άστατο, με αυξημένες νεφώσεις και κατά διαστήματα τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείεται πρόσκαιρη επιδείνωση τις βραδινές ώρες. Οι νότιοι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, απαιτώντας αυξημένη προσοχή κυρίως στις θαλάσσιες μετακινήσεις, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα. Για το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στα δυτικά προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στα ανατολικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου κατά τόπους θα είναι πυκνές. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, φτάνοντας στα βόρεια τους 10-13 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 14-17, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα ενδέχεται να αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που από το μεσημέρι θα περιοριστούν σταδιακά στα νότια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, στα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5-6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Παγετός αναμένεται κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Για την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και τα νότια και ασθενείς βροχές στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 και στο Αιγαίο τοπικά 6-7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.