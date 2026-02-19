Αναζήτηση
e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, λόγω θανάτου, γήρατος και αναπηρίας.

Πραγματοποιήθηκε η καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους, συνολικού ύψους περίπου 13.375.000 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, λόγω θανάτου, γήρατος και αναπηρίας και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συστηματικής εκκαθάρισης εκκρεμοτήτων και απονομής οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι προέρχονται από τα τέως Ταμεία: ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΤΑΠΑΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΠΟΤΕ, ΙΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΗΔΙΚΑ, IKA-ΝΠΔΔ, ΕΤΒΑ, ΤΣΠΑΤΕ.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι μεριμνά, ώστε κάθε καταβολή αναδρομικών να διενεργείται, κατόπιν σχολαστικού ελέγχου, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια και την ορθότητα των ποσών, εντασσόμενη στη στρατηγική του φορέα για διαφανείς, νόμιμες και αποτελεσματικές διαδικασίες προς όφελος των συνταξιούχων.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από Παρασκευή: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την Κρήτη
