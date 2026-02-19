Τέμπη: Ξεκινούν στις 21 Φεβρουαρίου οι πρώτες εκταφές

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας είχε λάβει την απόφαση εκταφής για εννέα συνολικά σορούς για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Οι δύο πρώτες εκταφές των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.
Στη συνέχεια, η τρίτη εκταφή ορίστηκε για τις 25 Φεβρουαρίου και η τέταρτη για τις 3 Μαρτίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να προσδιοριστεί και η ημερομηνία εκταφής του πέμπτου θύματος, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο eleftheria.gr.
Υπενθυμίζεται ότι, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας είχε λάβει την απόφαση εκταφής για εννέα συνολικά σορούς. Ωστόσο, αν και η έγκριση είχε δοθεί στο αίτημα των εξετάσεων που είχαν ζητήσει οι συγγενείς των θυμάτων πριν από τέσσερις μήνες, ακόμα δεν είχαν βρεθεί τα κατάλληλα εργαστήρια, προκειμένου να διενεργηθούν οι εξετάσεις.
Με τη νέα εισαγγελική παραγγελία δίνεται προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες- ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και δύο μέρες να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.
