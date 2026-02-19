Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΕΚΚΛΗΣΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι δήλωσε ο πατήρ Αντώνιος μετά την καταδίκη του: Ζητά βοήθεια για τα 60.000 ευρώ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε γραπτή δήλωση μετά την καταδίκη του, κάνει λόγο για «προδιαγεγραμμένη απόφαση» και ζητά στήριξη για να καλύψει το ποσό που επέβαλε το Εφετείο.

Αδυναμία να καταβάλει το ποσό των 60 χιλιάδων ευρώ που του επέβαλε το Εφετείο, κατά μετατροπή της ποινής των 9,5 ετών, για την υπόθεση των βάναυσων τιμωριών σε παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου, δηλώνει ο πατήρ Αντώνιος ο οποίος αναφέρεται σε δήλωση που εξέδωσε σε «ακραία μεροληψία του δικαστηρίου».

Στην δήλωσή του ο ιδρυτής της ΜΚΟ αναφέρει πως ελπίζει να λάβει βοήθεια από «κάθε συνάνθρωπο» για την συγκέντρωση του ποσού.

Η δήλωση του πατρός Αντωνίου είναι η ακόλουθη:«Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ζώ με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του.

Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει.

Ο πατήρ Αντώνιος».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους

0
Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, λόγω θανάτου, γήρατος και αναπηρίας. Πραγματοποιήθηκε...

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από Παρασκευή: Βροχές,...

0
Σε τροχιά έντονης μεταβολής εισέρχεται ο καιρός τις επόμενες...

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους

0
Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, λόγω θανάτου, γήρατος και αναπηρίας. Πραγματοποιήθηκε...

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από Παρασκευή: Βροχές,...

0
Σε τροχιά έντονης μεταβολής εισέρχεται ο καιρός τις επόμενες...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
FIR: Ξανα… χάθηκαν οι συχνότητες – Καθυστερήσεις πτήσεων και νέα προειδοποίηση των ελεγκτών για το καλοκαίρι
Επόμενο άρθρο
Τέμπη: Ξεκινούν στις 21 Φεβρουαρίου οι πρώτες εκταφές
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών ποσών σε 7.926 συνταξιούχους

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, λόγω θανάτου, γήρατος και αναπηρίας. Πραγματοποιήθηκε...

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από Παρασκευή: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε τροχιά έντονης μεταβολής εισέρχεται ο καιρός τις επόμενες...

Απόφαση σοκ: Διώχνουν πυροσβέστες εκτός Κρήτης λίγο πριν την αντιπυρική περίοδο

ΠΚ team ΠΚ team -
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος κρίνει ότι η Κρήτη...

Τέμπη: Ξεκινούν στις 21 Φεβρουαρίου οι πρώτες εκταφές

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας είχε λάβει την απόφαση εκταφής...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST