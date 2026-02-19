FIR: Ξανα… χάθηκαν οι συχνότητες – Καθυστερήσεις πτήσεων και νέα προειδοποίηση των ελεγκτών για το καλοκαίρι

Χάθηκε το πρωί της Πέμπτης η επικοινωνία της Προσέγγισης Αθήνας με τα ραντάρ και τις συχνότητες στο Λόφο Μερέντα. Καταγγελίες από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Μόλις ενάμισι μήνα μετά το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών και τις προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ότι είναι πιθανό να ξανασυμβεί άμεσα κάτι παρόμοιο, χάθηκε το πρωί της Πέμπτης η επικοινωνία της Προσέγγισης Αθήνας με τα ραντάρ και τις συχνότητες στο Λόφο Μερέντα. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι λειτουργούσαν μόνο οι κύριες συχνότητες και όχι οι εφεδρικές, καθώς και ότι από τα τρία ραντάρ λειτουργούσε μόνο το ένα, δεδομένου ότι αυτό στη Μερέντα «έπεσε» και στο Ελληνικό δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Άρα, λειτουργούσε μόνο το ραντάρ στην Καμάρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις στις αφίξεις των πτήσεων. «Υπήρξαν καθυστερήσεις στις αφίξεις, διότι έπρεπε να μειωθεί η χωρητικότητα του εναερίου χώρου της Προσέγγισης κατά 25%, που σημαίνει ότι αντί για 22 αφίξεις την ώρα, το όριο κατέβηκε στις 17 την ώρα», δηλώνει στο «Βήμα» η κυρία Όλγα Τόκη, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στην Προσέγγιση του αεροδρομίου και β’ αντιπρόεδρος της Ένωσής τους. Αργά το μεσημέρι της Πέμπτης, η βλάβη αποκαταστάθηκε και το σύστημα μπήκε σε δοκιμαστική φάση, προκειμένου να τεθεί ξανά σε λειτουργία. Επίθεση από τους Ελεγκτές Η ανακοίνωση που εξέδωσαν αμέσως μετά το συμβάν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας είναι γραμμένη σε έντονο ύφος. «Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, αφού χάθηκε ξανά η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα, όπως και τον περασμένο Αύγουστο, όταν αστόχησε το ανταλλακτικό, που η Υ.Π.Α. “αξιολογούσε” από τον Μάϊο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί», τονίζουν, προειδοποιώντας ότι υπ’ αυτές τις συνθήκες «δεν πρόκειται να παρασχεθεί υπερεργασία την ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο». Οι εκπρόσωποι των ελεγκτών σημειώνουν ότι ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί για τα αίτια που προκάλεσαν το μπλακ άουτ στις 4 Ιανουαρίου 2026, και καταγγέλλουν τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ότι «δεν έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης εκτίμησης της ασφάλειας (safety assessment), δεν έχει εκδώσει καν επιχειρησιακές οδηγίες για την διαχείριση της κυκλοφορίας, με δεδομένο ότι η βλάβη μπορεί να επαναληφθεί ανά πάσα στιγμή, ενώ οι χωρητικότητες των τομέων παραμένουν στο 100%, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα». «Η ΥΠΑ διαβεβαίωνε ότι δεν θα επαναληφθεί» «Η σημερινή βλάβη στην ζεύξη δεδομένων με τον λόφο Μερέντα, δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, κάτι που εκθέτει ακόμα περισσότερο την Διοίκηση της ΥΠΑ και τους αρμόδιους Διευθυντές, αφού πρόκειται για επανάληψη του ίδιου προβλήματος που συνέβη προ μηνών και για το οποίο η ΥΠΑ διαβεβαίωνε ότι δεν θα επαναληφθεί. Δυστυχώς, παρά την απομάκρυνση του προηγούμενου Διοικητή, οι συνεργάτες του, οι οποίοι φέρουν εξίσου μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που βρίσκεται η ΥΠΑ σήμερα, παραμένουν, για ανεξήγητους λόγους, στο απυρόβλητο. Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς γιατί δεν αλλάζει κάτι», σημειώνουν. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η διοίκηση της ΥΠΑ μέχρι και σήμερα επιδιώκει την σύναψη σύμβασης για το νέο σύστημα ραντάρ (D.P.S.), ο προϋπολογισμός του οποίου έχει φθάσει πλέον στα 160 εκατ. ευρώ (από 76 εκατ. ευρώ που ήταν το 2024 και 150 εκατ. προ ολίγων εβδομάδων), χωρίς η αρμόδια διεύθυνση να έχει παρουσιάσει τεχνικές προδιαγραφές. «Την ίδια στιγμή, η σύμβαση για την μετεγκατάσταση της προσέγγισης Αθηνών, μετά την καθυστέρηση 13 μηνών στην υπογραφή της, λόγω αδιαφορίας της Διοίκησης για την έγκαιρη ανανέωση της χρηματοδότησης, έχει καθυστερήσει ήδη 3 μήνες στην εκτέλεσή της, γιατί η αρμόδια διεύθυνση δεν ορίζει επιτροπή για τον καθορισμό των λεπτομερών λειτουργικών προδιαγραφών (D.F.S.), σε μια κατάσταση που είναι πανομοιότυπη με αυτή που οδήγησε στην λήξη της σύμβασης για το σύστημα επικοινωνιών φωνής του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. (σ.σ. Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας), χωρίς να παραδοθεί το σύστημα», αναφέρουν. «Να επιληφθεί η Δικαιοσύνη» Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ζητούν πλέον να επιληφθούν του θέματος ο αρμόδιος υπουργός και η Δικαιοσύνη, καθώς «η κατάσταση έχει περάσει προ πολλού τα όρια του ανεκτού». Η προειδοποίηση «Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και όσο δεν λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για την ανανέωση του εξοπλισμού και την αναβάθμιση της αξιοπιστίας του ήδη υπάρχοντος», προειδοποιούν, «οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, σεβόμενοι το χρέος μας απέναντι στην ασφάλεια των πτήσεων, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού», και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν υπερεργασία την ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο.