Αποκάλυψη in: Η αρμόδια Επιτροπή για τις παρεμβολές «διαψεύδει» την ΥΠΑ για το «μπλακ αουτ» των αεροδρομίων

Η ενημέρωση της ΕΥΠ από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για μη εντοπισμό «παρεμβολών πρωτοφανούς διάστασης». Τι ανέφεραν στελέχη της ΕΕΤ που έχει την κύρια ευθύνη αυτών των ελέγχων και το παιχνίδι των εντυπώσεων για το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα.

Δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται –όπως αποκαλύπτει το in – από στελέχη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) οι αναφορές στην πρώτη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – ΥΠΑ «για μαζική παρεμβολή σε σχεδόν όλες τις συχνότητες του FIR Αθηνών, πρωτοφανούς διάστασης»! Δημόσιοι ισχυρισμοί που οδήγησαν στην ανάπτυξη ακόμη και σεναρίων για ύποπτη ηλεκτρονική επίθεση από ξένη χώρα, προκαλώντας σημαντική ανησυχία στην κοινή γνώμη.

Κι αυτό προκειμένου να αιτιολογηθεί το χθεσινό πρόβλημα επικοινωνιών των πύργων ελέγχων με τα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των προσγειώσεων και απογειώσεων αεροσκαφών και τη μερική παράλυση της κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας! Κι η οποία αποδόθηκε από την ΥΠΑ σε άγνωστης προέλευσης παρεμβολές σε όλη την χώρα, προκαλώντας πλήθος αποριών.

Με κύριο ζήτημα αν αυτό έγινε γιατί υπήρχαν σχετικές ενδείξεις ή για να καλυφθούν άλλα τεχνικά προβλήματα στα συστήματα επικοινωνιών, κυρίως στα Γεράνια Ορη.

Σημειώνεται ότι χθες υπήρξε ανακοίνωση της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος ότι «η έκταση του σημερινού συμβάντος είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη για ένα σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η σημερινή σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε ‘μεμονωμένο περιστατικό’ ούτε τεχνική αστοχία χωρίς υπεύθυνους. Αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας αδράνειας, της κακής διαχείρισης και των λανθασμένων επιλογών της Διοίκησης της ΥΠΑ,

η οποία αγνοεί συστηματικά τις προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Εδώ και χρόνια αναδεικνύουμε την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών και απαιτεί την αντικατάστασή του με σύγχρονο εξοπλισμό που να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Δυστυχώς έως τώρα το αίτημά μας δεν έχει τύχει ανταπόκρισης».

ΥΠΑ: Αντιμετωπίσαμε μαζική παρεμβολή στις συχνότητες

Σε χθεσινή ανακοίνωσή της η ΥΠΑ ανέφερε ότι «στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής».

Συμπληρώνοντας ακολούθως ότι «κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος».

Σημειώνεται ωστόσο ότι τον έλεγχο των παρεμβολών σε επικοινωνιακά συστήματα κρατικών υπηρεσιών έχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία διαθέτει το Σύστημα Εποπτείας Φάσματος (ΣΕΦΕ), με το οποίο η ΕΕΤΤ έχει τη δυνατότητα, όπως σημειώνεται στην τελευταία έκθεση της, «να ελέγχει αδιάλειπτα και εξ αποστάσεως τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, να εντοπίζει παρεμβολές, ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές, αυξάνοντας την ταχύτητα ανταπόκρισής της σε όλη την επικράτεια».

Δεν επιβεβαιώνει η ΕΕΤΤ

Όμως τα μέλη της ΕΕΤΤ, όπως κι η τεχνικός της που συμμετείχε στην προαναφερόμενη, από την ΥΠΑ, πτήση δεν φαίνεται να εντόπισε οποιαδήποτε παρεμβολή κι υπήρχε έκφρασή αποριών για την σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες σχετική ενημέρωση έλαβε κι η ΕΥΠ κι η ΕΛ.ΑΣ που εξέτασε αρχικώς την υπόθεση και στελέχη της ήλθαν σε επαφή με την ΕΕΤΤ.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, στελέχη της ΕΕΤΤ ανέφεραν ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να υπάρχει σύστημα παρεμβολών σε όλα τα αεροδρόμια, ούτε κι υπάρχει δυνατότητα αδρανοποίησης του σήματος των κεραιών από «κυβερνοεπίθεση» όπως υποστηρίχθηκε. Πάντως, οι αιτίες του συμβάντος συνεχίζεται να ερευνώνται ενδελεχώς.

Σημειώνεται ενδεικτικά για τον ρόλο της ΕΕΤΤ στους ελέγχους για παρεμβολές ότι στην τελευταία έκθεση πεπραγμένων της ανέφερε πως «διενεργήθηκαν 194 έλεγχοι για παρεμβολές σε δίκτυα κρατικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς και της δημόσιας και εθνικής ασφάλειας. Σύστημα επιφυλακών:

Διασφαλίστηκε μέσω του συστήματος επιφυλακών, σε βάση 24/7, η ταχεία επίλυση προβλημάτων παρεμβολών σε ασύρματα δίκτυα υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΥΠΑ, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ κ.λπ.).»

Αναφέρεται τέλος ότι η ΥΠΑ σε δεύτερη ανακοίνωση της το απόγευμα της Κυριακής δεν επανέλαβε τις αναφορές της για παρεμβολές και υπήρξαν μόνο επισημάνσεις για τεχνικά προβλήματα.