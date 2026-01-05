Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο

Ο Γιώργος Παπαδάκης «αφήνει πίσω του μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, 4 Ιανουαρίου 2026, υπήρξε μια ιδιαιτέρως αγαπητή φιγούρα τόσο για τους ανθρώπους της τηλεόρασης όσο και για το κοινό που τον παρακολουθούσε για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Με τη σειρά τους, οι συνάδελφοι του, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές εκπομπών, θέλησαν να πουν το τελευταίο αντίο στον άνθρωπου που καθιερώθηκε στο τηλεοπτικό προσκήνιο, με την παρουσίαση της μακροβιότερης πρωινής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος βρέθηκε πολλάκις στο πλατό με τον Γιώργο Παπαδάκη, πραγματοποιώντας μια σειρά από συνεντεύξεις, ανέφερε σε ανάρτηση του: «Αγαπημένε φίλε σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση, με μεγάλη στενοχώρια.

Έφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες, μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς… Αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας, αλλά και ανθρωπιάς! Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας, χρησιμοποίησε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να εκφράσει τoν σεβασμό του για την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Γιώργος Παπαδάκης.

«Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Η απώλεια είναι τεράστια για τη δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση, για τον ΑΝΤ1.

Για μένα όμως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και προσωπικό. Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο–παράδειγμα. Έναν επαγγελματία δουλευταρά, με αρχές, με ήθος, με ευθύνη απέναντι σε αυτό που έκανε και σε αυτούς που συνεργαζόταν μαζί του. Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας. Μια σταθερά. Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει να αντέχεις, να στέκεσαι όρθιος, να σέβεσαι τη δουλειά και το κοινό. Είμαι συντετριμμένος. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ» έγραψε.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σε έναν πιο λακωνικό τόνο, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του, στην πρώτη του γνωριμία με τον Γιώργο Παπαδάκη, τον οποίο ευχαρίστησε.

«Γεια σου Γιώργο… Σ´ευχαριστώ για τότε που έφτασα στην Αθήνα…και θα σε ευχαριστώ για πάντα… Καλό ταξίδι…», έγραψε.

Ο Παναγιώτης Στάθης, διάδοχος του Γιώργου Παπαδάκη στην παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε: «Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα θυμάμαι για πάντα τις συμβουλές και τη στήριξή σου. Αφήνεις πίσω σου μια τεράστια παρακαταθήκη, οδηγό και πυξίδα για όλους μας».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη, γράφοντας: «Ο Γιώργος μας. Η τηλεόραση που αγαπήσαμε και μας αγάπησε. Αχ γλυκιέ μου, Γιωργο!».

Τέλος, η Ρούλα Κορομηλά, έγραψε για τον θάνατο του δημοσιογράφου: «Σοκαρισμένη. Έφυγες, Γιώργο μου και η θλίψη μου είναι απέραντη, απερίγραπτη. Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μου».