Ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων το 2025 – Μεγάλοι οι αριθμοί και στην Κρήτη

Ανησυχητικά στοιχεία δείχνουν πάνω από 190 εργατικά δυστυχήματα το 2025, καταγράφοντας νέο αρνητικό ρεκόρ σε πανελλαδικό επίπεδο.
Σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στην εργασία αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία για τα εργατικά δυστυχήματα, τα οποία το 2025 καταγράφουν ανησυχητική αύξηση σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα δεδομένα σκιαγραφούν μια επιβαρυμένη εικόνα, με τους αριθμούς να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις αρχές του 2025 έχουν σημειωθεί περισσότερα από 190 εργατικά δυστυχήματα σε όλη τη χώρα. Ο αριθμός αυτός συνιστά αρνητικό ρεκόρ, καθώς την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους τα καταγεγραμμένα περιστατικά δεν ξεπερνούσαν τα 140, γεγονός που καταδεικνύει σαφή επιδείνωση των συνθηκών στους χώρους εργασίας.
Ιδιαίτερα ανησυχητική εμφανίζεται η εικόνα στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ρέθυμνο. Μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025, τα επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για πέντε θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα στην περιοχή. Ωστόσο, συνδικαλιστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, εφόσον συνυπολογιστούν περιστατικά που δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα στατιστικά δεδομένα.
Τη διάσταση του προβλήματος ανέδειξε με δηλώσεις του στη Νέα Κρήτη και την ΚΡΗΤΗ TV ο πρόεδρος του Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, Κώστας Νικολιδάκης, ο οποίος τόνισε ότι το 2025 θα έπρεπε να αποτελεί χρονιά βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «φτάνουμε προς το τέλος της χρονιάς με περίπου 190 εργατικά δυστυχήματα πανελλαδικά, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχαμε 140».
Αναφερόμενος ειδικά στο Ρέθυμνο, ο κ. Νικολιδάκης σημείωσε ότι «βάσει των επίσημων στοιχείων μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, οι εργαζόμενοι που έχασαν τη ζωή τους είναι πέντε. Αν ληφθούν υπόψη και άλλες περιπτώσεις που εκτιμάται ότι δεν έχουν καταγραφεί πλήρως, ο αριθμός μπορεί να φτάσει τους επτά ή οκτώ».
Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, βασικές αιτίες της αύξησης των ατυχημάτων αποτελούν η εντατικοποίηση της εργασίας, η αυξημένη πίεση για παραγωγικότητα και η ελλιπής εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Σε πολλούς χώρους εργασίας, όπως καταγγέλλεται, απουσιάζουν στοιχειώδη μέσα ατομικής προστασίας – κράνη, γάντια και κατάλληλα υποδήματα – εκθέτοντας τους εργαζόμενους σε σοβαρούς κινδύνους.
Το πρόβλημα επιβαρύνεται περαιτέρω από την υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών. Στο Ρέθυμνο, η Επιθεώρηση Εργασίας λειτουργεί χωρίς αυτόνομο τεχνικό τμήμα, ενώ μόλις πέντε υπάλληλοι καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες δύο νομών, Ρεθύμνου και Χανίων. Όπως επισημαίνεται, ακόμη και με συνεχή εργασία, είναι πρακτικά αδύνατο να πραγματοποιηθούν επαρκείς έλεγχοι σε χιλιάδες επιχειρήσεις.
«Μια δημόσια υπηρεσία με πέντε εργαζόμενους δεν μπορεί να “οργώσει” δύο νομούς. Είναι φύσει αδύνατον», υπογράμμισε ο κ. Νικολιδάκης, προσθέτοντας ότι οι υπάλληλοι της Επιθεώρησης δεν μπορούν, ακόμη και με 24ωρη απασχόληση, να διασφαλίσουν την ασφαλή εργασία σε τόσο μεγάλη γεωγραφική έκταση.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εργαζόμενοι και σωματεία ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από την Πολιτεία, με αιχμή την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, κανένα μεροκάματο και κανένα χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί να τίθεται πάνω από την ανθρώπινη ζωή.
