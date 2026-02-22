Αποκριάτικο ξεφάντωμα σε όλη την Κρήτη παρά τη βροχή: Χρώμα, παλμός και χιλιάδες καρναβαλιστές

Ρέθυμνο, Κίσσαμος και Σητεία πλημμύρισαν από κέφι.
Με μεγάλη συμμετοχή και παρά τη βροχή, ολοκληρώθηκε η μεγάλη παρέλαση που αποτέλεσε την κορύφωση των εκδηλώσεων του φετινού Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού. Συνολικά 32 ομάδες, 27 άρματα και περισσότεροι από 10.000 καρναβαλιστές κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και πολύχρωμο σκηνικό.
Το Ρέθυμνο πλημμύρισε από κόσμο, χρώματα και ζωντάνια, με μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά στη γιορτή, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των διοργανωτών να ζήσουν την εμπειρία όπως την είχαν φανταστεί.
Υπό βροχή η μεγάλη παρέλαση στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι
Επισκέπτες από ολόκληρη την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό βρέθηκαν στην πόλη, με τις πληρότητες των καταλυμάτων να αγγίζουν το 100%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με έμφαση στην ασφάλεια και την υπευθυνότητα, χωρίς υπερβολές, στέλνοντας το μήνυμα ότι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι παραμένει μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής και πολιτισμού.
Μεγάλη συμμετοχή στην αποκριάτικη παρέλαση στην Κίσσσαμο
Ξεφάντωμα και στην Κίσσαμο
Στους ρυθμούς του καρναβαλιού βρέθηκε σήμερα, τελευταία Κυριακή της αποκριάς, και η Κίσσαμος.
Παρά τον βροχερό καιρό, η καρναβαλικη παρέλαση ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 στην οδό Σκαλίδη με μουσική, χορό, τραγούδι, και ξέφρενο γλέντι!
Άρματα, μασκαράδες μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στο Καστέλι, δίνοντας το ρυθμό στη διασκέδαση και το γλέντι.
Αποκριάτικο ξεφάντωμα και στη Σητεία
Κέφι, μουσική και μασκαράδες στη Σητεία
Με κέφι, μουσική και μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε το Σητειακό Καρναβάλι, παρά τις καιρικές δυσκολίες που οδήγησαν σε αλλαγή της ώρας της παρέλασης. Προκειμένου να αποφευχθεί η ακύρωση λόγω των προβλεπόμενων βροχοπτώσεων, η εκδήλωση μεταφέρθηκε νωρίς το μεσημέρι και ξεκίνησε στις 12:00.
Στην παρέλαση συμμετείχαν 18 ομάδες από σχολεία, συλλόγους και θησαυροκυνηγούς, που με ευφάνταστες εμφανίσεις, χορό και τραγούδι έδωσαν αποκριάτικο παλμό στην πόλη. Τη μουσική επιμέλεια και την παρουσίαση είχε ο Μάριος Μαμούτης, ενώ την έναρξη έκαναν οι Μπαταλά με δυναμικούς ρυθμούς. Την παράσταση έκλεψε η βασίλισσα του καρναβαλιού, Ευαγγελία, η οποία στη συνέχεια έδωσε συναυλία στο Πολύκεντρο Σητείας, όπου μεταφέρθηκε το πρόγραμμα λόγω καιρού.
