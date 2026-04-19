Αποτελέσματα αρχαιρεσιών 39ου Συνεδρίου ΓΣΕΕ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του 39ου Τακτικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ με την εκλογή οργάνων διοίκησης. Στις εκλογές πήραν μέρος οκτώ παρατάξεις (8).

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής: Ψήφισαν 430, έγκυρα 429, άκυρα 1, λευκά 0. Αναλυτικά ανά παράταξη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ Δ.Σ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) 184 42,89%

από

40,73% το 2023

20

από 19 το 2023

ΔΑΣ 114 26,57%

από 22,98% το 2023 12

από 11 το 2023

ΔΑΚΕ 70 16,31%

από 19,06% το 2023 8

από 9 το 2023

ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ 24 5,59%

από 6,53% το 2023 2

από 3 το 2023

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 3,26%

από 3,66% το 2023 1

από 1 το 2023

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ.ΕΡΓΑ 11 2,56% 1

ΕΑΚ 10 2,33%

Από 6,01% 1

από 2 το 2023

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 0,46%

Από 0,48% το 2023 –