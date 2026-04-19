Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ηράκλειο

Δόθηκε και επίσημα στη δημοσιότητα το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα 20 Απριλίου.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού:
“Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου στις 16.30 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, στης έδρα της Περιφέρειας Κρήτης.
Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του 4ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές»”.
Όσον αφορά στο προσυνέδριο της ΝΔ, όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive, θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.
Θα ακολουθήσει ομιλία του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.
Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Χάλκης, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Φόδελε, έναν tour operator και μία Έφορο Αρχαιοτήτων.
