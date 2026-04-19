Σοκ: 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν social media στην Ελλάδα – Έρχεται η οριζόντια απαγόρευση! Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τρία στα τέσσερα παιδιά δημοτικού διαθέτουν ήδη λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 34% εμφανίζει υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Την ίδια ώρα, περισσότερες από 2.500 κλήσεις ετησίως καταγράφονται σε γραμμές βοήθειας που σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, γεγονός που αναδεικνύει τη διάσταση του προβλήματος. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικής χρήσης στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Το φαινόμενο αυτό αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για την προώθηση περιοριστικών μέτρων, όπως η απαγόρευση χρήσης των social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με στόχο την προστασία τους από τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης έκθεσης στο διαδίκτυο. Οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για ενίσχυση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης τόσο των παιδιών όσο και των γονέων, καθώς και για πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου και προστασίας στο ψηφιακό περιβάλλον.