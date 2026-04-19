Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου «εξπρές»: Πώς 320.000 φορολογούμενοι πληρώθηκαν άμεσα – Οι παγίδες με το IBAN και τα χρέη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, με περισσότερες από 1,28 εκατομμύρια δηλώσεις να έχουν ήδη κατατεθεί και χιλιάδες φορολογούμενους να βλέπουν τις πρώτες επιστροφές φόρου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει και φέτος την πρακτική των εβδομαδιαίων πιστώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν εκκρεμείς οφειλές ή ότι το ποσό της επιστροφής δεν απαιτεί συμψηφισμό με άλλες υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έως τις 15 Απριλίου, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 446.568 επιστροφές και συμψηφισμοί, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 94,6 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 319.592 περιπτώσεις (ποσοστό 67,45%) πληρώθηκαν άμεσα, λαμβάνοντας συνολικά 65,8 εκατ. ευρώ, καθώς δεν υπήρχαν χρέη. Αντίθετα, 125.671 φορολογούμενοι (26,52%) είδαν τα ποσά να συμψηφίζονται με άλλες οφειλές, ενώ μόλις 1.305 περιπτώσεις (0,28%) διεκπεραιώθηκαν μέσω ΔΟΥ.

Οι επιστροφές για όσους δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές εκκρεμότητες αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και καταβάλλονται άμεσα, σε τακτική εβδομαδιαία βάση.

Οι φορολογούμενοι με πιστωτικό εκκαθαριστικό καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ελέγχοντας στο προφίλ τους στο myAADE αν υπάρχουν τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές που μπορεί να «μπλοκάρουν» την πληρωμή. Εξίσου σημαντική είναι η ορθότητα του δηλωμένου IBAN, καθώς λάθη ή αλλαγές τραπεζικού λογαριασμού αποτελούν συχνή αιτία καθυστερήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία επιστροφής ξεκινά μετά την εκκαθάριση της δήλωσης και όχι με την απλή υποβολή της. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις κοινές δηλώσεις, καθώς κάθε σύζυγος εκκαθαρίζεται ξεχωριστά και οι επιστροφές δεν συμψηφίζονται μεταξύ τους.

Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις εργαζομένων με «μπλοκάκι», οι οποίοι φορολογούνται ως μισθωτοί, οι αυξημένες παρακρατήσεις οδηγούν σε επιστροφή φόρου, ενισχύοντας το ποσό που λαμβάνουν μετά την εκκαθάριση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σχέδιο-σοκ για το νέο εκλογικό σύστημα –...

0
Τις προτάσεις της ΝΔ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος...

Σοκ: 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν...

0
Σοκ: 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν social media...
Προηγούμενο άρθρο
ΠΚ team
ΠΚ team
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST