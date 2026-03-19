Αρχαία μυστικά: Δύο αγγεία αποκαλύπτουν τον ρόλο του ψαρέματος στη Μυκηναϊκή κοινωνία

Από τη Νάξο έως τον Κύνο: Τα αρχαιολογικά ευρήματα-κλειδιά

Για δεκαετίες, οι ιστορικοί θεωρούσαν το ψάρεμα μια δευτερεύουσα οικονομική δραστηριότητα στον Μυκηναϊκό πολιτισμό της Εποχής του Χαλκού.

Η απουσία αναφορών σε αυτή την πρακτική στις πινακίδες της Γραμμικής Β —τα διοικητικά αρχεία των ανακτόρων— φαινόταν να επιβεβαιώνει ότι η αλιεία κατείχε δευτερεύουσα θέση στην οικονομία των ανακτόρων, στην οποία κυριαρχούσαν η γεωργία, η κτηνοτροφία και ο έλεγχος των πρώτων υλών.

Μια υδρία από τη μέση φάση της Υστεροκυκλαδικής ΙΙΙγ περιόδου (υδρία με ηθμοειδή λαιμό) διακοσμημένη με σκηνή ψαρέματος με δίχτυ, η οποία βρέθηκε σε τάφο στα Απλώματα της Νάξου. Πηγή: Βλαχόπουλος 2006

Από τη Νάξο έως τον Κύνο: Τα αρχαιολογικά ευρήματα-κλειδιά

Ωστόσο, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Thiasos από τον αρχαιολόγο Santo Privitera, του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, αμφισβητεί αυτή την παραδοσιακή άποψη.

Μέσα από μια λεπτομερή ανάλυση δύο αγγείων διακοσμημένων με σκηνές ψαρέματος, που χρονολογούνται στην περίοδο γνωστή ως Μέση Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ (περίπου τον 12ο αιώνα π.Χ.), ο ερευνητής αποδεικνύει ότι, κάθε άλλο παρά δευτερεύουσα ενασχόληση, το ψάρεμα με δίχτυ ήταν μια περίπλοκη, οργανωμένη δραστηριότητα με βαθιά κοινωνική σημασία στις παράκτιες κοινότητες που άκμασαν μετά την κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων.

Τα δύο κομμάτια-κλειδιά σε αυτή την έρευνα προέρχονται από τοποθεσίες που χωρίζονται από εκατοντάδες χιλιόμετρα θάλασσας: Μια μικρή υδρία (ένα αγγείο με ηθμό/φίλτρο) που βρέθηκε σε τάφο στο νεκροταφείο στα Απλώματα της Νάξου, και θραύσματα ενός κρατήρα που ανακαλύφθηκαν στον παραθαλάσσιο οικισμό του Κύνου, στην Ανατολική Λοκρίδα (κεντρική Ελλάδα). Και τα δύο ανήκουν στην ίδια περίοδο και μοιράζονται ένα εξαιρετικό θέμα:

Τη ρεαλιστική απεικόνιση μιας ομάδας ανθρώπων που εργάζονται με ένα μεγάλο δίχτυ ψαρέματος.

Εικόνες που αφηγούνται μια ιστορία

Το εύρημα της Νάξου, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1996 από την Όλγα Χατζηαναστασίου, εμφανίζει στη διακοσμητική του ζώνη έξι άτομα διατεταγμένα σε δύο σειρές, τα οποία τραβούν ένα παχύ σχοινί τυλιγμένο σε μεγάλες σπείρες.

Στη δεξιά πλευρά της σκηνής, έξι μεγάλα ψάρια, πιθανότατα τόνοι, εμφανίζονται περιτριγυρισμένα από το δίχτυ. Η σκηνή απεικονίζεται από αεροπορική προοπτική, με τους άνδρες στην ακτή και τα ψάρια μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με την επανερμηνεία του Privitera, ένα καμπυλόγραμμο μοτίβο σε σχήμα ρόμβου που είναι ζωγραφισμένο στη σκηνή —το οποίο αρχικά θεωρήθηκε αφηρημένο— θα μπορούσε να αναπαριστά μια μικρή βάρκα ιδωμένη από ψηλά· μια λεπτομέρεια που θα ενίσχυε τον ρεαλισμό της σκηνής και θα εξηγούσε την επιμελητεία (logistics) της επιχείρησης ψαρέματος.

Η σκηνή στον κρατήρα του Κύνου, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1999 από τη Φανουρία Δακρώνια, είναι ακόμη πιο σαφής.

Αν και το αγγείο είναι σε μεγάλο βαθμό θρυμματισμένο, η ανασύνθεσή του αποκαλύπτει τουλάχιστον έξι άτομα, επίσης σε δύο συμμετρικές σειρές, να κρατούν τις άκρες ενός σχοινιού.

Το δίχτυ απεικονίζεται καθαρά και στο εσωτερικό του κολυμπούν ψάρια διαφόρων μεγεθέτων. Επιπλέον, το δίχτυ είναι εξοπλισμένο με μικρές κυκλικές προεξοχές, τις οποίες οι αρχαιολόγοι αναγνωρίζουν αναμφίβολα ως βάρη (βαρίδια), που προορίζονταν να κρατούν το δίχτυ τεντωμένο και κοντά στον βυθό.

Μια σκηνή που απεικονίζει ψάρεμα με δίχτυ, ζωγραφισμένη σε θραύσμα κρατήρα από τη Μέση Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ περίοδο, ο οποίος βρέθηκε στον Κύνο (Ανατολική Λοκρίδα). Πηγή: Δακρώνια, Κουνούκλας 2015

Προγονική τεχνολογία: Το ψάρεμα με γρίπο

Αλλά, τι είδους ψάρεμα αναπαριστούν αυτές οι εικόνες; Ο Privitera στρέφεται στη συγκριτική εθνογραφία και την πειραματική αρχαιολογία για να αναγνωρίσει την τεχνική.

Πρόκειται για το ψάρεμα με γρίπο, μια μέθοδο που χρησιμοποιεί ένα συρόμενο δίχτυ το οποίο χειρίζονται από την ακτή.

Η μέθοδος απαιτεί ένα σκάφος που μεταφέρει το δίχτυ στην ανοιχτή θάλασσα, διαγράφοντας ένα ημικύκλιο για να περικυκλώσει ένα κοπάδι ψαριών, ενώ η μία άκρη του διχτυού παραμένει στην παραλία.

Μόλις ολοκληρωθεί η κύκλωση, το δίχτυ σύρεται πίσω στην ξηρά από μια ομάδα ανδρών από την ακτή, παγιδεύοντας έτσι τα ψάρια. Αυτή η επιχειρησιακή αλληλουχία αντικατοπτρίζεται αποτελεσματικά στις δύο σκηνές από τη Νάξο και τον Κύνο, οι οποίες φαίνεται να απεικονίζουν την τελική στιγμή, δηλαδή την ανέλκυση του διχτυού και την ψαριά από την ομάδα αλιείας, εξηγεί ο Privitera στο άρθρο του.

Η τεχνική αυτή, κάθε άλλο παρά εφεύρεση της μετανακτορικής περιόδου, ήταν ήδη τεκμηριωμένη. Η ανακάλυψη πολυάριθμων συνόλων από μολύβδινα βάρη διχτυών σε παλαιότερα αρχαιολογικά πλαίσια (από τον 14ο αιώνα π.Χ.) σε τοποθεσίες όπως η ακρόπολη του Γλα στη Βοιωτία, ή σε τάφους στην Κρήτη, την Αστυπάλαια και την Αττική, αποδεικνύει ότι το ψάρεμα με δίχτυ μεγάλης κλίμακας ήταν μια γνωστή πρακτική.

Ωστόσο, αυτό που αλλάζει ριζικά τον 12ο αιώνα είναι η αναπαράστασή του στην τέχνη και, κατά συνέπεια, η κοινωνική του προβολή.

Συμπόσιο και κύρος: το ψάρεμα ως δείκτης ταυτότητας

Για να κατανοήσει την πραγματική σημασία αυτών των σκηνών, ο Privitera δεν περιορίζεται στην ανάλυση των εικόνων, αλλά μελετά επίσης τα αντικείμενα πάνω στα οποία είναι ζωγραφισμένες, καθώς και το πλαίσιο στο οποίο βρέθηκαν.

Το αγγείο της Νάξου είναι μια υδρία, μια εξαιρετικά εξειδικευμένη κεραμική μορφή εξοπλισμένη με ηθμό (φίλτρο) στο στόμιο, την οποία οι ειδικοί συνδέουν με την κατανάλωση ποτών που έχουν υποστεί ζύμωση ή αφεψημάτων σε τελετουργικά πλαίσια.

Ο τάφος στα Απλώματα όπου βρέθηκε, περιείχε ένα πλήρες σετ συμποσίου, με ρυτά (αγγεία σπονδών), οινοχόες και κύπελλα.

Εν τω μεταξύ, ο κρατήρας του Κύνου είναι το κατ’ εξοχήν αγγείο που προοριζόταν για την ανάμειξη οίνου και ύδατος σε συμπόσια ή κοινοτικά γεύματα.

Όχι μόνο η λειτουργία των αγγείων, αλλά και το πλαίσιο στο οποίο βρέθηκαν, υποδηλώνουν ότι αυτές οι αναπαραστάσεις συνδέονταν με εορταστικές εκδηλώσεις, υποστηρίζει ο αρχαιολόγος.

Στην περίπτωση της Νάξου, ανακαλύφθηκε επίσης ένας εξαιρετικός τάφος στην κοντινή τοποθεσία Καμίνι, ο οποίος περιείχε, μαζί με χρυσά κοσμήματα και χάλκινες αιχμές δοράτων, ένα σύνολο από μολύβδινα βάρη διχτυών.

Πρόκειται πιθανώς για την ταφή ενός επιφανούς ατόμου, ενός τοπικού ήρωα, στον οποίο τα αλιευτικά εργαλεία εμφανίζονται στο ίδιο επίπεδο με τα όπλα, τα παραδοσιακά σύμβολα κοινωνικής θέσης και ισχύος.

Ο συσχετισμός αυτός μεταξύ ψαρέματος, όπλων και συμποσίων οδηγεί τον Privitera σε ένα θεμελιώδες συμπέρασμα:

Οι σκηνές δεν αναπαριστούν μια εξισωτική κοινότητα ψαράδων, όπως είχαν προτείνει ορισμένοι μελετητές, αλλά μάλλον αντανακλούν την ύπαρξη εξειδικευμένων ομάδων, πιθανώς υπό την ηγεσία ατόμων που κατείχαν τα μέσα παραγωγής (τα δίχτυα, τη βάρκα) και οργάνωναν τις αποστολές.

Η απουσία ενός αρχηγού ή μιας εξουσίας στις δύο σκηνές μπορεί να είναι μόνο φαινομενική, προειδοποιεί ο Privitera.

Δεν αποκλείει το γεγονός ότι η προμήθεια, η διαχείριση και ίσως ακόμη και η ιδιοκτησία των απαιτούμενων “μέσων παραγωγής” —όπως τα δίχτυα, τα μεταλλικά εργαλεία και, πιθανότατα, μια βάρκα— αποτελούσαν τομέα συγκεκριμένων ατόμων, στα οποία θα μπορούσε να αποδοθεί ένας κεντρικός ρόλος στην οργάνωση της αλιευτικής δραστηριότητας.

Το τέλος μιας εποχής και η ανάδυση νέων ηγεσιών

Η κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων γύρω στο 1200 π.Χ. επέφερε μια βαθιά κοινωνική αναδιάρθρωση.

Οι άκαμπτες ανακτορικές ιεραρχίες έδωσαν τη θέση τους σε πιο τοπικές μορφές οργάνωσης, όπου η εξουσία δεν απέρρεε πλέον τόσο από μια διοικητική θέση, όσο από το κύρος και την ικανότητα κινητοποίησης πόρων και ανθρώπων.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, δραστηριότητες όπως η ναυσιπλοΐα, ο πόλεμος και, όπως δείχνει αυτή η μελέτη, το ψάρεμα, έγιναν πυλώνες για τη νομιμοποίηση των νέων ελίτ.

Ο ίδιος ο Κύνος, ένας παραθαλάσσιος οικισμός, έχει αποδώσει και άλλα κεραμικά θραύσματα που απεικονίζουν πολεμικά πλοία με πάνοπλους πολεμιστές.

Ο συνδυασμός αυτών των πολεμικών θεμάτων με σκηνές ψαρέματος μέσα στην ίδια υλική κουλτούρα του συμποσίου, υποδηλώνει ότι, στη σκέψη αυτών των κοινοτήτων, οι ναυτικές δεξιότητες τόσο για τον πόλεμο όσο και για την απόκτηση πόρων ήταν εγγενώς συνδεδεμένες.

Η εικονογραφία που απαντάται στην πολυτελή κεραμική των συμποσίων συνδυάζει «μια κουλτούρα στην οποία η ναυτική δραστηριότητα και η σύγκρουση αποτελούσαν μέρος μιας κοινής νοοτροπίας», τόσο για τους διακοσμητές όσο και για εκείνους που χρησιμοποιούσαν αυτά τα αγγεία κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου, αναφέρει ο Privitera παραθέτοντας τον ερευνητή A.R. Knodell.

Κάθε άλλο παρά μια ειδυλλιακή εικόνα μιας παράκτιας ενασχόλησης, οι σκηνές από τη Νάξο και τον Κύνο μιλούν για εξειδικευμένη εργασία, συντονισμένη προσπάθεια και την ανάδυση νέων κοινωνικών αξιών.

Η παρουσία αυτών των θεμάτων σε αγγεία που χρησιμοποιούνταν σε συμπόσια, και η συσχέτισή τους σε τάφους με όπλα και αντικείμενα πολυτελείας, υποδηλώνει ότι το ψάρεμα έπαψε να είναι μια “αόρατη” δραστηριότητα και μετατράπηκε σε πηγή κύρους και δείκτη ταυτότητας για τις παράκτιες ελίτ του Αιγαίου στη μετανακτορική εποχή.

Σε τελική ανάλυση, οι ηγέτες μπορεί να μην συμμετείχαν καν άμεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες, αλλά, κατά πάσα πιθανότητα, είχαν στην κατοχή τους εν ζωή αγγεία όπως η υδρία της Νάξου και ο κρατήρας του Κύνου· και μετά θάνατον, θάφτηκαν με τα σετ συμποσίου που τους είχαν βοηθήσει να ξεχωρίσουν μέσα στις αντίστοιχες κοινότητές τους, καταλήγει ο Privitera.

Η μελέτη αυτών των δύο μοναδικών αγγείων ανοίγει ένα προνομιακό παράθυρο για την κατανόηση του πώς οι ελληνικές κοινότητες αναγεννήθηκαν μετά το τέλος μιας εποχής, βρίσκοντας στη θάλασσα όχι μόνο ένα μέσο επιβίωσης, αλλά και μια νέα πηγή ισχύος και κοινωνικού νοήματος.

