Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Το Ευαγγέλιο στα σόσιαλ μίντια που «έκαψε» τον πασίγνωστο γκαλερίστα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης «κατέβασε» το βίντεο κακήν κακώς, αλλά την πάτησε – Πάνω από 300 οι πλαστοί πίνακες.

Συνεχίζεται η αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Ελληνικού, σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου.

Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά την έφοδο που πραγματοποίησαν σε αποθήκη της επιχείρησής του στο Ελληνικό αστυνομικοί του ελληνικού FBI, σήμερα Παρασκευή (20.3.26).

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί βρήκαν 100 πλαστούς πίνακες ενώ στην αποθήκη του Ελληνικού εντοπίστηκε και το ποσό των 150.000 ευρώ.

Το Ευαγγέλιο στα σόσιαλ μίντια που «έκαψε» τον πασίγνωστο γκαλερίστα
Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ που έχουν αναλάβει την υπόθεση από νωρίς το μεσημέρι βρέθηκαν στον χώρο που διατηρεί ο Γιώργος Τσαγκαράκης στα νότια προάστια της Αθήνας και έσπευσαν σπιθαμή προς σπιθαμή, προκειμένου να ερευνήσουν τις καταγγελίες αλλά και αντικείμενα που βρίσκονταν εκεί.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έφοδο των αστυνομικών Αρχών ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες ότι ο γνωστός γκαλερίστας είχε βγάλει προς δημοπρασία ένα Ευαγγέλιο το οποίο χρονολογούνταν από το 1745. Το Ευαγγέλιο φαίνεται να ελέγχθηκε για τη γνησιότητά του και ειδικοί αποφάνθηκαν ότι είναι αυθεντικό.

Το Ευαγγέλιο στα σόσιαλ μίντια που «έκαψε» τον πασίγνωστο γκαλερίστα
Photo Credits: @protothema.gr

Σε αυτή την περίπτωση, ο γκαλερίστας θα έπρεπε να έχει δηλωμένο το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο στο υπουργείο Πολιτισμού. Και αυτό γιατί όλα τα κειμήλια πριν τον 18ο αιώνα εμπίπτουν στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγη ώρα μετά την ανάρτηση που είχε κάνει με την παρουσίαση του συγκεκριμένου κειμηλίου στο διαδίκτυο, ο γκαλερίστας απέσυρε από τα social media την ανάρτησή του, ωστόσο το υλικό είχε καταγραφεί από πολίτες, οι οποίοι από ότι φαίνεται το απέστειλαν και στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Πηγή: http://newsit.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Άρωμα καλοκαιριού» με δεκάδες αφίξεις στο αεροδρόμιο...

0
Όλα θα κριθούν από τις εξελίξεις του πολέμου. Με δεκάδες...

Τέμπη: Την Δευτέρα ξεκινά η δίκη για...

0
Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει χρονικά τα δύο...
Προηγούμενο άρθρο
«Άρωμα καλοκαιριού» με δεκάδες αφίξεις στο αεροδρόμιο Ηράκλειο
ΠΚ team
ΠΚ team
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST